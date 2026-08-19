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Главная Новости дня Где укрываться пассажирам поездов: «УЗ» готовит 800 модульных укрытий

Где укрываться пассажирам поездов: «УЗ» готовит 800 модульных укрытий

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2026 13:09
Укрзализныця установит 800 модульных навесов для защиты пассажиров
Железнодорожный вокзал. Фото: «Укрзализныця»

На украинских железнодорожных станциях планируется установить 800 модульных укрытий, чтобы пассажиры могли укрыться от угрозы обстрелов. В настоящее время укрытия имеются в основном только на крупных узловых вокзалах, поэтому пассажиры на небольших остановках часто вынуждены тесниться в подвалах, где не хватает места во время тревог.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил автор блога "Железные магистрали", транспортный обозреватель Олег Васильев.

Укрзализныця намерена построить укрытия для пассажиров

Ситуация с укрытиями на вокзалах кардинально различается в зависимости от размера и статуса конкретного населенного пункта и самой станции. Просторные и надежные места для укрытия во время воздушных тревог пока имеются преимущественно на главных и крупных транспортных узлах.

"Мы можем сказать лишь то, что, по крайней мере, все узловые станции, станции в крупных городах, имеют определенные укрытия. Это могут быть либо цокольные этажи, либо подземные переходы. То есть определенная часть станций все-таки имеет укрытия, но если говорить о железнодорожных станциях меньшего масштаба, то, конечно, там укрытия могут быть, а могут и не быть", — отметил Васильев.

Из-за нехватки специально оборудованных безопасных зон на второстепенных остановках пассажиры вынуждены искать укрытие самостоятельно, что нередко создает неудобства и риски для жизни. Люди регулярно делятся в социальных сетях записями о том, как они пережидают опасность в неприспособленных подвалах, где банально не хватает свободного места для всех желающих.

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"То есть Укрзализныце сегодня нужно работать над тем, чтобы не то что расширять сеть укрытий, а искать какие-то варианты, которые могут быть, например, в виде мобильных, модульных укрытий. И была информация, что "Укрзализныця" планирует установить 800 модульных укрытий на железнодорожных станциях», — подчеркнул эксперт.

Ранее Новини.LIVE сообщали о смертоносной российской атаке в Броварском районе Киевской области. Удар пришелся по железнодорожной платформе, где обнаружили тела погибших. Массированный ночной налет вынудил экстренные службы срочно приостановить движение железнодорожного сообщения и организовать эвакуацию граждан из опасной зоны.

На фоне частых атак РФ по железной дороге Украины немецкое дипломатическое представительство предупредило своих сограждан о высоких рисках пребывания в Украине. Там призвали отказаться от поездок на поездах в течение 24 августа.

Также 13 августа в Одесской области вражеский реактивный дрон поразил непосредственно локомотив пассажирского поезда, в результате чего смертельные травмы получила локомотивная бригада, а именно машинист и его помощник. Спасатели успешно эвакуировали 340 человек.

Укрзализныця поезда железная дорога укрытия пассажиры
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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