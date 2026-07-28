ГБР сообщило о предъявлении подозрения двум бойцам полка "Скеля" за пытки побратимов

Задержание подозреваемых военнослужащих полка Скеля. Фото: ГБР

Александр Шорохов Редактор

Сотрудники Государственного бюро расследований раскрыли очередной случай жестокого обращения с украинскими военнослужащими в полку "Скеля". Следователи ГБР объявили подозрение двум представителям медицинской роты штурмового полка «Скеля». Злоумышленники жестоко избивали и незаконно удерживали своих непосредственных сослуживцев.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию Государственного бюро расследований.

Пытки сослуживцев

В ГБР рассказали, что в мае 2026 года двух военнослужащих выписали из больницы из-за нарушения установленного режима и отправили в медчасть подразделения.

"После этого подозреваемые решили самостоятельно их «наказать» за нарушение. Они нанесли потерпевшим многочисленные удары, а затем заперли в хозяйственной постройке, где продолжили издевательства. Один из военнослужащих потерял сознание", — сообщили в ведомстве.

Пострадавшего бойца в итоге пришлось срочно госпитализировать в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой и переломом носовой кости.

Задержание злоумышленников

Другого пострадавшего военного нападавшие незаконно удерживали под замком в хозяйственном помещении еще почти сутки. Его также госпитализировали в медицинское учреждение с многочисленными опасными ушибами и гематомами по всему телу.

"Оба фигуранта задержаны. Им сообщено о подозрении в пытках и нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, что сопровождалось избиением и издевательствами над несколькими лицами", — подчеркнули в ГБР.

Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, следователи ГБР также проверяют отдельные сообщения о возможных фактах ненадлежащего обращения с военнослужащими в местах дислокации и обучения полка.

Что предшествовало

Как сообщали Новини.LIVE ранее, скандал разразился после публикации материалов издания "Бабель" о гибели по меньшей мере 26 мобилизованных военных в период с конца 2025 года до весны 2026 года. Большинство мужчин умерли от сердечных заболеваний и пневмонии почти сразу после поступления в часть, а родственники заявили о случаях насилия и пыток. После этого командира полка "Скеля" отстранили от работы на время расследования.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец взял под личный контроль проверку информации о пытках мобилизованных бойцов в полку "Скеля".

В настоящее время в ГБР намерены объединить все резонансные дела, касающиеся полка «Скеля», для эффективного расследования.