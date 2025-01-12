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Тушили четыре часа — на Франковщине горела школа

12 января 2025 12:58
Ольга Антоновская - редактор
Пожар в школе на Франковщине тушили почти четыре часа
Пожарный тушит огонь. Фото: ГСЧС
Ольга Антоновская - редактор

В Надворнянском районе Ивано-Франковской области произошел пожар в учебном заведении. Загорелось двухэтажное здание.

Об этом сообщило ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области в воскресенье, 12 января.

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Огонь вспыхнул в здании в селе Вороненко Надвирнянского района. Для тушения огня в здании двухэтажного учебного заведения направили спасателей из соседних населенных пунктов. Спустя более трех часов бойцы ГСЧС смогли локализовать пожар на площади 220 кв. м.

"Тушение пожара осложнялось из-за сильных порывов ветра, а также отсутствием поблизости водоисточников", — отмечают в ГСЧС.

Спасатели тушат пожар в школе
Спасатели тушат пожар в школе на Ивано-Франковщине. Фото: ГСЧС
Спасатели тушат пожар в школе
Спасатель после тушения пожара в школе. Фото: ГСЧС

Пожар в конце концов потушили. Кроме того, удалось спасти от огня рядом расположенное здание. С загоранием боролись 45 спасателей с помощью 13 спецавтомобилей.

"Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются", — сообщили в ГСЧС.

Спасатели тушат пожар в школе
Спасатели на месте пожара. Фото: ГСЧС
Пожар в школе
Помещение, где произошел пожар. Фото: ГСЧС

Напомним, в Калифорнии продолжаются масштабные лесные пожары. В результате погибли 16 человек. Также из-за сильного ветра в городе образовалось огненное торнадо.

В курортном Драгобрате на Закарпатье произошел масштабный пожар. Огонь полностью уничтожил отель "Полонина". Вероятно, возгорание возникло из-за взрыва газового баллона.

пожар ГСЧС Ивано-Франковская область спасатели огонь

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12:55 РФ сбросила КАБ на интернат в Судже — без крыши 70 человек

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