Пожар в школе на Франковщине тушили почти четыре часа

Пожарный тушит огонь. Фото: ГСЧС

В Надворнянском районе Ивано-Франковской области произошел пожар в учебном заведении. Загорелось двухэтажное здание.

Об этом сообщило ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области в воскресенье, 12 января.

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Огонь вспыхнул в здании в селе Вороненко Надвирнянского района. Для тушения огня в здании двухэтажного учебного заведения направили спасателей из соседних населенных пунктов. Спустя более трех часов бойцы ГСЧС смогли локализовать пожар на площади 220 кв. м.

"Тушение пожара осложнялось из-за сильных порывов ветра, а также отсутствием поблизости водоисточников", — отмечают в ГСЧС.

Спасатели тушат пожар в школе на Ивано-Франковщине. Фото: ГСЧС

Спасатель после тушения пожара в школе. Фото: ГСЧС

Пожар в конце концов потушили. Кроме того, удалось спасти от огня рядом расположенное здание. С загоранием боролись 45 спасателей с помощью 13 спецавтомобилей.

"Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются", — сообщили в ГСЧС.

Спасатели на месте пожара. Фото: ГСЧС

Помещение, где произошел пожар. Фото: ГСЧС

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