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Харрис позвонила Трампу — о чем говорили

6 ноября 2024 21:24
Галина Шподарева - редактор
Харрис официально поздравила Трампа с победой
Вице-президент США Камала Харрис. Фото: Reuters
Галина Шподарева - редактор

Вице-президент США Камала Харрис позвонила по телефону Дональду Трампу и официально поздравила его с победой на выборах. Разговор длился несколько минут.

Об этом сообщило издание CNN в среду, 6 ноября.

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Харрис поздравила Трампа с победой

Вице-президент США Камала Харрис позвонила Дональду Трампу и официально признала свое поражение, поздравив оппонента с победой на выборах в президенты США.

По словам старшего помощника Харрис, "политик позвонила новоизбранному президенту Трампу, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах 2024 года".

Трамп и Харрис обсудили мирную передачу власти и важность "быть президентом для всех американцев". Разговор длился всего несколько минут.

Харрис должна выступить с речью в 16:00 по восточному времени в Университете Говарда — ее альма-матер.

Напомним, российские чиновники, в частности, диктатор Владимир Путин, неофициально поздравили Дональда Трампа с победой на выборах президента США. В России надеются на изменение позиции Америки по поддержке Украины.

Ранее Новини.LIVE писали, что следующие три месяца президент США Джо Байден будет действовать в рамках дозволенного, то есть будет руководствоваться теми решениями, которые были предварительно проголосованы Конгрессом.

политики Дональд Трамп Камала Харрис выборы в США 2024 президент выборы

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