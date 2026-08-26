Франция хочет ограничить закупки оружия Украиной за счет средств ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон. Иллюстративное фото: УНИАН

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

Франция предлагает ограничить срок, в течение которого Украина может расходовать европейские средства на закупку оружия и комплектующих за пределами Европы. Речь идет, в частности, об американских ракетах для систем Patriot и китайских компонентах для беспилотников.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Euronews.

План Франции

В этом году страны ЕС согласовали кредит для Украины на 90 млрд евро, рассчитанный на 2026-2027 годы. Из этой суммы 60 млрд евро должны пойти на военную помощь, ещё 30 млрд — на экономическую поддержку.

Согласно правилам программы, доля комплектующих или продукции из-за пределов ЕС и Европейской экономической зоны в военных закупках не должна превышать 35% стоимости изделия.

Однако для Украины предусмотрены исключения. Киев может закупать необходимое в других странах, если в Европе нет соответствующего аналога или европейские производители не способны быстро поставить необходимое количество по приемлемой цене. Украина уже получила два таких разрешения. Одно касается китайских комплектующих для дронов, второе — американских ракет-перехватчиков Patriot, необходимых для противовоздушной обороны.

Теперь, по информации Euronews, Париж хочет, чтобы такие исключения действовали лишь в течение ограниченного времени. Таким образом Франция стремится к тому, чтобы в перспективе большая часть европейских средств оставалась в оборонной промышленности Европы.

Не все страны ЕС поддерживают такой подход

Однако, как пишет издание, позицию Франции разделяют не все. В июле министры обороны Швеции, Нидерландов, Германии, Дании, Эстонии, Польши, Латвии, Финляндии и Литвы обратились к руководству ЕС с призывом предоставить Украине максимальную свободу в выборе поставщиков. По их мнению, главным должно быть быстрое получение Украиной того оружия, в котором она нуждается на фронте.

В то же время Еврокомиссия проверяет каждую такую закупку. Украина должна предоставить информацию о поставщике, оборудовании, контракте и сроках поставки. Исключение также необходимо подтверждать при каждом новом запросе на финансирование.

По информации Euronews, это означает, что если в Европе появится производитель, способный предложить необходимое Украине вооружение в нужном количестве, по соответствующей цене и в приемлемые сроки, Еврокомиссия сможет отказаться от продления исключения.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Украина получила небольшую партию ракет для систем противовоздушной обороны Patriot и ракет AIM. Также подтверждена поставка нескольких комплексов ПВО Crotale и ракет к ним. Точное количество ракет и страну-поставщика президент Владимир Зеленский не назвал.

Также Новини.LIVE писали, на сколько хватит ракет Patriot, которые получила Украина