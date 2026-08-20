Фон дер Ляйен: ЕС поможет Украине укрепить противоракетную оборону

Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на очередную массированную российскую атаку на Украину в ночь на 20 августа. Она заявила, что ЕС поможет Украине укрепить противоракетную оборону. По ее словам, Еврокомиссия совместно с государствами-членами ЕС и партнерами работает над обеспечением Украины необходимыми средствами для защиты гражданского населения.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на пост в социальной сети X.

ЕС работает над укреплением обороны Украины

После очередного массированного комбинированного удара по Украине председатель Еврокомиссии заявила, что РФ, реагируя на неудачи в войне, направляет атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру.

"Россия проигрывает развязанную ею войну и мстит гражданскому населению: ЕС поможет укрепить противоракетную оборону Украины", — написала Урсула фон дер Ляйен

Еврокомиссия совместно со странами ЕС и международными партнерами работает над укреплением противоракетных возможностей Украины, чтобы государство располагало необходимыми средствами для защиты людей.

"Украина должна иметь средства, чтобы предотвратить гибель людей. Это самый насущный приоритет", — подчеркнула председатель Европейской комиссии.

Пост Урсулы фон дер Ляйен. Скриншот: X

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский также отреагировал на российский обстрел и отметил, что атака РФ на Киев была масштабной и циничной. В результате массированной российской атаки в ночь на 20 августа погибли 15 человек. На местах ударов в Киеве и области продолжают работать более 600 спасателей ГСЧС и полицейских.

Новини.LIVE писали, что президент Украины также призвал партнеров предоставить ракеты Patriot после ночного удара. Под обстрелами оказались Одесская, Черниговская и Киевская области.