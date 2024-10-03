Фицо хочет возобновить отношения с Россией после войны

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо хотел бы возобновить нормальные отношения с Россией по окончании войны. Он также выступает за сохранение транзита российского сырья в Европу через Украину.

Об этом сообщает издание RTVS в четверг, 3 октября.

Читайте также:

Фицо о будущих отношениях с РФ

Фицо, который давно критикует санкции против России и военную помощь Запада Украине, заявил, что после окончания войны приложит усилия для восстановления экономических и стандартных отношений с Россией.

Он подчеркнул, что для ЕС важно сотрудничество с Россией, а также сохранение дружеских отношений с Украиной.

"Если война закончится во время каденции этого правительства, я сделаю все возможное, чтобы восстановить экономические и нормальные отношения с Российской Федерацией. Европейский Союз нуждается в Российской Федерации, Российская Федерация нуждается в Европейском Союзе. Мы будем очень заботиться о дружеских отношениях с Украиной", — сказал Фицо.

Он добавил, что конфликт в Украине не имеет военного решения. По словам министра, многие политики уже говорят о необходимости компромиссов.

"Он рассказал президенту Чехии, что существенно изменил свое отношение к войне в Украине. Подробностей он не сообщил", — говорится в сообщении.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский встретился с начальником Генерального штаба вооруженных сил Словацкой Республики генералом Даниэлем Змеко. Сырский оценил разговор как результативный.

Ранее мы писали о том, что в украинском МИД отреагировали на заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо о "нацистах" в Украине. В ведомстве подчеркнули, что разочарованы таким высказыванием словацкого лидера.