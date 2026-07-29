Financial Times: США и Франция помогли Украине обойти ПВО России

НПЗ в РФ после атаки дронов. Фото: российские СМИ

Александр Шорохов Редактор

Украинские военные смогли значительно повысить точность своих ударов по объектам в глубоком тылу России. Наши подразделения полностью изменили подход к планированию дальних вылетов. Благодаря помощи Франции и США дальнобойные беспилотники теперь наносят значительно больший ущерб российским промышленным предприятиям.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на материал издания Financial Times.

Помощь Франции и США

Маршруты для украинских летательных аппаратов разрабатываются очень тщательно. Серьёзную роль в этом процессе играют точные данные, которые передают разведки Франции и Соединённых Штатов Америки.

"Они позволили составить карту расположения российских систем противовоздушной обороны и определить маршруты, по которым беспилотники могут обойти ПВО и достичь целей в глубине России", — говорится в материале.

Такая поддержка помогает беспилотникам обходить опасные зоны.

Новая тактика украинских военных

К тому же Украина изменила тактику. Теперь главными целями для атак становятся отдельные важнейшие компоненты нефтеперерабатывающих заводов, ведь без этого дорогостоящего оборудования предприятия оккупантов просто не могут работать.

Украинские специалисты создали подробную карту российской энергетической сети, чтобы определить узлы, повреждение которых может привести к масштабным перебоям, а также то оборудование, которое очень трудно заменить.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, ночью 29 июля украинские дроны нанесли удар по одному из крупнейших НПЗ России, расположенному в 1500 километрах от границ. Этот завод в Перми обеспечивал топливом как гражданский сектор, так и боевую технику российской армии.

Также мы сообщали, что Силы обороны нанесли удары по России и объектам в Каспийском море. Некоторые объекты противника находились в 1200 километрах от государственной границы Украины. Только за этот год с начала реализации плана дальнобойных санкций уже было выполнено более тысячи огневых задач.