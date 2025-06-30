Обстрелы и жара уничтожили урожай в Херсонской области

Комбайнер собирает урожай. Фото: УНИАН

На освобожденной части правобережной Херсонщины местные аграрии фактически остались без урожая и без всякой государственной поддержки. Несмотря на постоянные обстрелы, минную опасность и подрывы техники, местные фермеры пытались обрабатывать свои поля. Однако в результате интенсивной жары и полного отсутствия орошения урожай буквально выгорел на глазах.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

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Сергей Хлань отметил, что немалая часть урожая выгорела в результате обстрелов. Дополнительным фактором стало отсутствие Каховского водохранилища, которое ранее обеспечивало не только орошение, но и климатическую стабильность, формируя естественное испарение и дополнительную влагу.

Как отметил Хлань, аграрии потеряли не только урожай, но и семенной фонд. Они объединились и обратились в Кабмин с просьбой о поддержке. Однако официальный ответ от Министерства аграрной политики оказался категоричным - в государственном бюджете средств на подобную помощь не предусмотрено.

"Сейчас получили письмо от Министерства аграрной политики, что в бюджете вообще не предусмотрено такой помощи. Опять же, как-то сами из этого выходите. Берите кредиты "5—7—9". Я говорю, кредиты не возьмешь без залога, не дадут. Скажут, вас же там потеряли все, что же вам давать кредиты, и вы их не отдадите. То есть не дадут кредиты, сразу говорят. Помощи нет. То есть вы там как-то сами, опять таки", — рассказал Сергей Хлань.

Он также раскритиковал заявления власти о поддержке бизнеса в виде мораториев на проверки. Мол, моратории уже вводили неоднократно, однако, они не содержали четких сроков.

Напомним, с похожей ситуацией столкнулись и фермеры из Одесской области — государство также предлагает им кредиты и страхование.

Также фермеры не уверены, хватит ли нынешнего урожая на всех.