Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихологияСпортМедцентрВкусШоу-бизнес 1Шоу-бизнесНедвижимостьКиноВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Шоу-бизнес
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Фермеры Херсонщины потеряли урожай и не получили помощи

Фермеры Херсонщины потеряли урожай и не получили помощи

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 13:26
Обстрелы и жара уничтожили урожай в Херсонской области
Комбайнер собирает урожай. Фото: УНИАН

На освобожденной части правобережной Херсонщины местные аграрии фактически остались без урожая и без всякой государственной поддержки. Несмотря на постоянные обстрелы, минную опасность и подрывы техники, местные фермеры пытались обрабатывать свои поля. Однако в результате интенсивной жары и полного отсутствия орошения урожай буквально выгорел на глазах.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

Реклама
Читайте также:

На Херсонщине стало невозможно выращивать большие объемы культур

Сергей Хлань отметил, что немалая часть урожая выгорела в результате обстрелов. Дополнительным фактором стало отсутствие Каховского водохранилища, которое ранее обеспечивало не только орошение, но и климатическую стабильность, формируя естественное испарение и дополнительную влагу.

Как отметил Хлань, аграрии потеряли не только урожай, но и семенной фонд. Они объединились и обратились в Кабмин с просьбой о поддержке. Однако официальный ответ от Министерства аграрной политики оказался категоричным - в государственном бюджете средств на подобную помощь не предусмотрено.

"Сейчас получили письмо от Министерства аграрной политики, что в бюджете вообще не предусмотрено такой помощи. Опять же, как-то сами из этого выходите. Берите кредиты "5—7—9". Я говорю, кредиты не возьмешь без залога, не дадут. Скажут, вас же там потеряли все, что же вам давать кредиты, и вы их не отдадите. То есть не дадут кредиты, сразу говорят. Помощи нет. То есть вы там как-то сами, опять таки", — рассказал Сергей Хлань.

Он также раскритиковал заявления власти о поддержке бизнеса в виде мораториев на проверки. Мол, моратории уже вводили неоднократно, однако, они не содержали четких сроков.

Напомним, с похожей ситуацией столкнулись и фермеры из Одесской области — государство также предлагает им кредиты и страхование.

Также фермеры не уверены, хватит ли нынешнего урожая на всех.

урожай Херсонская область фермеры аграрии
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации