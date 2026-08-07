Федоров заявил об успешном испытании украинской баллистики и планах по роботизации фронта

Михаил Федоров. Фото: скрин с видео

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Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что одной из главных проблем для Украины остается дефицит ракет для комплексов Patriot. По его словам, даже у европейских стран запасы ограничены, а темпы производства в США не успевают за количеством российских ракетных атак.

Об этом он рассказал в интервью волонтеру и бывшему советнику министра обороны Сергею Стерненко, передает Новини.LIVE.

Что Федоров сказал о ракетах для Patriot

"В последние месяцы Россия выпускает больше ракет в месяц или даже в неделю, чем мы получаем за определенный период времени. В этом заключается большая проблема: темпы производства этих ракет не успевают за потребностями. Есть еще несколько источников — это европейские склады, то есть склады европейских стран. Но там может быть 5 ракет, 10 ракет. Если это больше 50 ракет, это уже что-то невероятное", — сказал Федоров.

Также экс-министр сообщил, что в день его увольнения с должности была успешно испытана украинская баллистическая ракета. На вопрос, речь ли идет об оперативно-тактическом ракетном комплексе "Сапсан", он не ответил, сославшись на государственную тайну. В то же время он подчеркнул, что теперь необходимо завершить разработку и запустить серийное производство.

"В день моего увольнения мы успешно испытали украинскую баллистическую ракету. Сейчас нужно лишь завершить работу и запустить производство", — заявил Федоров.

Реформы и будущее войны

Отдельно он рассказал о реформах, которые внедрялись в оборонной сфере. По словам Федорова, изменения касались развития корпусной системы, стабильного обеспечения бригад дронами, а также реформирования мобилизации и рекрутинга, чтобы военнослужащие работали на должностях, где могут быть наиболее эффективными.

Михаил Федоров заявил, что для сдерживания наступления российских войск Украине необходимо масштабировать корпусную реформу, развивать роботизацию фронта и удешевлять производство дальнобойного оружия. По его словам, одним из ключевых элементов реформы должно стать закрепление корпусов за определенными участками фронта, что позволит более эффективно организовать оборону.

"Наша цель – чтобы мы минимум 200 россиян на квадратный километр уничтожали. Тогда продвижение для них будет очень сложным и нужно будет десятки лет, чтобы продвинуться только в Донецкой области".

Федоров также подчеркнул, что будущее войны связано с активным внедрением роботизированных систем, наземных платформ, сенсоров и беспилотников. В то же время, по его словам, замена пехоты на работы должна происходить постепенно.

"Мы говорили, что будущее за дронами. Следующий этап — это дистанционное управление дронами. Затем — полная автономия, дроны будут воевать с дронами. Но сегодня роль нашей пехоты и штурмовиков бесценна. К этому нужно двигаться постепенно и очень осторожно, чтобы не провалить фронт, но это реально".

Отдельно эксминистр остановился на развитии дальнобойных ударных возможностей Украины. Он считает, что производство deep strike нужно удешевлять с помощью конкурентных тендеров, а перспективным направлением станет создание дешевых ракет с использованием искусственного интеллекта.

Как сообщали Новини.LIVE, бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что не имеет морального права покидать государственную службу или переходить в бизнес, пока в Украине продолжается полномасштабная война. По его словам, после увольнения из Министерства обороны он получал различные предложения, в том числе от представителей других государств, однако решил и в дальнейшем работать на благо Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, Федоров заявил, что одной из возможных причин его увольнения могли стать реформы в сфере оборонных закупок. По его словам, изменения в системе затронули интересы влиятельных групп, что привело к масштабному информационному давлению на него и его команду.