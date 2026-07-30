Федоров заявил, что предлагал Зеленскому назначить Драпатого главнокомандующим ВСУ

Михаил Федоров. Фото: t.me/zedigital

Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что предлагал президенту назначить Михаила Драпатого на должность главнокомандующего ВСУ. При этом он отметил, что в предложении была определённая формулировка.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на его интервью "Украинской правде".

Что сказал Федоров об идее назначить Драпатого

По словам Федорова, его предложение президенту Украины Владимиру Зеленскому заключалось в том, чтобы тот пообщался с различными военными и сам принял решение.

"Мое ключевое предложение президенту заключалось в том, чтобы он встретился с различными командирами, с командующими корпусами, даже, возможно, некоторых бригад, группировок войск, посмотрел на всех и самостоятельно принял решение", — сказал бывший министр.

В то же время он подтвердил, что предлагал также кандидатуру Михаила Драпатого. Однако в этом предложении была определённая конструкция, которая заключалась в привлечении ещё ряда людей. Также Федоров рассказал, что у него и Драпатого есть история сотрудничества.

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"Что касается Драпатого, я предлагал его, но там была определённая, скажем так, схема, согласно которой нужно было дополнительно интегрировать определённые подходы и конкретных людей. Но в целом не секрет, что у нас с Драпатым есть история сотрудничества, и с точки зрения ценностей и культуры мы с ним очень близки", — резюмировал бывший глава Минобороны.

Как сообщали Новини.LIVE, в этом же интервью Федоров заявил, что истинные причины его увольнения могут быть связаны не с официальными заявлениями, а с реформами в сфере оборонных закупок. Он отметил, что перестройка процессов в министерстве затронула интересы влиятельных групп, из-за чего на него и его команду началось масштабное давление.

Также мы писали, что Федоров рассказал, в чём заключался конфликт между Минобороны и Генштабом. По его словам, он шёл на должность министра с определённым видением войны, но при её реализации возникла проблема.