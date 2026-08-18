Евгения Коновальца перезахоронили на военном кладбище в Киеве

Гроб Евгения Коновальца. Фото: "Громадське"

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Во вторник, 18 августа, останки первого председателя ОУН Евгения Коновальца были официально перезахоронены в Украине. Торжественная церемония с участием президента Владимира Зеленского и других чиновников состоялась на Национальном военном мемориальном кладбище. Однако это лишь временное место упокоения полковника армии УНР, пока ведется строительство Украинского национального пантеона.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Укринформ".

В Киеве перезахоронили останки Евгения Коновальца

В мероприятии принял участие Президент Владимир Зеленский.

"Сегодня все мы являемся участниками события общенационального масштаба, когда Украина вновь восстанавливает высшую историческую справедливость, справедливость для себя. Мы возвращаем домой выдающегося сына украинского народа. Это образцовый воин и значимый государственный деятель Украины, полковник Евгений Коновалец", — заявил глава государства во время выступления.

Также Зеленский подчеркнул, что жизнь Коновальца олицетворяет героический и в то же время трагический этап истории. По словам Президента, в то время страна не удержала независимость из-за недостатка единства и мудрости тогдашних политиков, однако сегодня украинцы отстояли своё право быть собой.

Высокопоставленные чиновники отдают честь во время исполнения гимна. Фото: «Громадське»

Глава государства также анонсировал дальнейшую работу по возвращению останков других выдающихся деятелей, покоящихся за рубежом.

"Сегодня есть еще немало имен тех, кто боролся за Украину, кто вдохновлял и творил ради Украины и, к сожалению, покоится не в Украине. Мы сделаем все, чтобы шаг за шагом вернуть на родную землю каждого и каждую из настоящих украинских героев. Это благородная, поистине благородная цель и наш долг перед ними и перед всеми, с кем они сражались бок о бок ради того, чтобы Украина оставалась собой", — отметил Зеленский.

За ходом работ лично наблюдал глава Украинского института национальной памяти Александр Алфёров. Он рассказал, что способ оригинального захоронения указывал на намерение в будущем перевезти тело в Украину. Во время раскопок специалисты обнаружили металлический ящик, внутри которого находился деревянный гроб, а в нём — цинковый гроб со специальным окошком.

"Его похоронили в деревянном гробу, а в нём был металлический гроб с окошком, потому что Коновальца убили бомбой, его тело было разорвано на куски, и целым сохранилось только лицо, голова, которую было видно через окошко. И это лицо Коновальца тогда забальзамировали, чтобы он, когда вернется на Родину, видел Украину, украинское небо и украинцев", — поделился историческими подробностями Алферов.

После транспортировки останков в Киев их доставили в одну из больниц для проведения магнитно-резонансной томографии. МРТ делали с целью проверки целостности скелета полковника. Исследование также показало, что в могилу не клали никаких личных вещей или наград.

Как ранее сообщал Новини.LIVE, 11 августа в Роттердаме на кладбище «Кроссвейк» состоялась эксгумация праха полковника Евгения Коновальца с целью его последующего перезахоронения на родине.

Отдельно заместитель командира Третьего армейского корпуса Дмитрий Кухарчук подчеркнул, что данное событие имеет фундаментальное значение в связи с личностью полковника, который построил действенную систему национально-освободительного движения после поражения освободительной борьбы начала XX века.

Позже, 14 августа, в Киевском Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ прошла масштабная церемония прощания с выдающимся военно-политическим деятелем. Военнослужащие во главе с командиром Третьего армейского корпуса Андреем Билецким отдали последнюю дань уважения основателю ОУН, организовав символическую передачу традиций борьбы новому поколению защитников Украины.