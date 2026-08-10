Есть вероятность мощных вспышек на Солнце: прогноз магнитных бурь

Влияние солнечных вспышек на самочувствие. Фото: Freepik, коллаж Новини.LIVE

Альбина Заречная Редактор

Понедельник, 10 августа, станет благоприятным днём для людей, чувствительных к погодным условиям, ведь на планете не ожидается значительных магнитных бурь. В течение суток на Солнце зафиксировали лишь несколько слабых вспышек, которые не способны ухудшить самочувствие.

Об этом сообщили синоптики Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Магнитные бури 10 августа в Украине

По оценкам специалистов, в понедельник, 10 августа, состояние геомагнитного поля будет колебаться от стабильного до умеренно нестабильного. Общий уровень солнечной активности будет оставаться на очень низком уровне, хотя ученые не исключают вероятность возникновения единичных вспышек класса С.

Прогноз магнитных бурь с 10 по 13 августа. Фото: Солар Метео

Вероятность небольшой геомагнитной бури – 5%

Вероятность сильной геомагнитной бури – 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 5%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 1%

Количество солнечных пятен – 11

Во время мощных геомагнитных штормов человек обычно испытывает сильную головную боль, перепады артериального давления, головокружение, аритмию и повышенную утомляемость.

Также в такие периоды нередко обостряются хронические сердечно-сосудистые заболевания, появляются нарушения сна или тревожность.

Как сообщали синоптики, о чем уже писали Новини.LIVE, по расчетам, август 2026 года в Украине пройдет с сухой и аномально жаркой погодой, обусловленной вторжением раскаленных воздушных масс из Малой Азии и Северной Африки. Средние температурные показатели месяца превысят многолетнюю норму на 1–3 °C.

В частности, в понедельник, 10 августа, на большинстве территорий будет преобладать переменная облачность без существенных осадков с жарой до +33 °C, и только на юго-востоке вероятны кратковременные грозовые дожди.