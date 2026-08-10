Есть вероятность мощных вспышек на Солнце: прогноз магнитных бурь
Понедельник, 10 августа, станет благоприятным днём для людей, чувствительных к погодным условиям, ведь на планете не ожидается значительных магнитных бурь. В течение суток на Солнце зафиксировали лишь несколько слабых вспышек, которые не способны ухудшить самочувствие.
Об этом сообщили синоптики Meteoprog, передает Новини.LIVE.
Магнитные бури 10 августа в Украине
По оценкам специалистов, в понедельник, 10 августа, состояние геомагнитного поля будет колебаться от стабильного до умеренно нестабильного. Общий уровень солнечной активности будет оставаться на очень низком уровне, хотя ученые не исключают вероятность возникновения единичных вспышек класса С.
- Вероятность небольшой геомагнитной бури – 5%
- Вероятность сильной геомагнитной бури – 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 5%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 1%
- Количество солнечных пятен – 11
Во время мощных геомагнитных штормов человек обычно испытывает сильную головную боль, перепады артериального давления, головокружение, аритмию и повышенную утомляемость.
Также в такие периоды нередко обостряются хронические сердечно-сосудистые заболевания, появляются нарушения сна или тревожность.
Как сообщали синоптики, о чем уже писали Новини.LIVE, по расчетам, август 2026 года в Украине пройдет с сухой и аномально жаркой погодой, обусловленной вторжением раскаленных воздушных масс из Малой Азии и Северной Африки. Средние температурные показатели месяца превысят многолетнюю норму на 1–3 °C.
В частности, в понедельник, 10 августа, на большинстве территорий будет преобладать переменная облачность без существенных осадков с жарой до +33 °C, и только на юго-востоке вероятны кратковременные грозовые дожди.
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