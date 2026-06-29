Если дома слишком жарко: как охладить помещение без кондиционера

Жара. Фото: иллюстративный коллаж Новини.LIVE

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Существуют способы снизить температуру в доме во время сильной летней жары даже при отсутствии кондиционера. В то же время при появлении симптомов теплового перегрева, таких как тошнота или головокружение, медики советуют немедленно покинуть душное жаркое место и пить больше воды.

Новини.LIVE расскажут, как охладить дом в жару, если дома нет кондиционера.

Что делать, если дома жарко, но кондиционера нет

Когда температура дома достигает экстремальных показателей, как на улице, спасти жилище от перегрева помогут несколько простых советов.

Даже если дома нет кондиционера, создать прохладу можно несколькими способами. Больше всего жилые комнаты нагреваются с солнечной стороны, поэтому в дневное время окна необходимо плотно закрывать жалюзи или шторами.

Для помещений, которые больше всего страдают от солнца, стоит наклеить на окна светоотражающую пленку. Также в жаркие дни рекомендуется полностью отказаться от приготовления пищи в духовке или на плите, поскольку они сильно повышают температуру во всем доме.

Приготовление пищи на кухне лучше перенести на утро или вечер, либо вообще перейти на лёгкие блюда, не требующие термической обработки.

Охладить комнаты без кондиционера помогает правильное проветривание, которое следует проводить исключительно ночью и утром, когда на улице становится прохладнее. А чтобы воздух циркулировал значительно лучше, стоит открывать окна с разных сторон помещения, чтобы возник сквозняк.

Эффект прохладного воздуха можно получить и от обычного вентилятора. Для этого перед вентилятором нужно поставить глубокую миску со льдом или бутылки с замороженной водой.

Кроме того, лучше выключить лишнее освещение и электроприборы, в частности телевизор или компьютер, поскольку они также могут нагревать помещение. Если же дома становится совсем тяжело, появились слабость, тошнота или кружится голова, необходимо срочно выпить воды и перейти в более прохладное место.

Как уже писали Новини.LIVE, мир переживает один из самых опасных погодных кризисов последних лет. Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус предупреждает, что 150 миллионов человек находятся под смертельной угрозой из-за жары, которая уже привела к тысячам смертей в Европе и остановке работы критически важной инфраструктуры, например общественного транспорта в Лейпциге. В Украине ситуация также ухудшается. В начале недели горячий воздух из Африки накроет западные регионы, где температура воздуха поднимется до +35 °C.