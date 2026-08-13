Эксперт: в Украине обострился дефицит водителей-международников

Российская атака на предприятие. Фото: Reuters

Кристина Павлова редактор ленты новостей

Международные грузоперевозчики в Украине сталкиваются с острым дефицитом водителей, а текущий уровень бронирования не позволяет полностью покрыть потребность отрасли в работниках. Соучредитель логистической компании "РИО-Транс" Руслан Шмаков заявил, что незабронированных водителей могут мобилизовать во время рейсов, из-за чего грузовики остаются без водителей.

Об этом Руслан Шмаков заявил в эфире "День.LIVE".

Перевозчики хотят бронировать всех водителей

По его словам, международные грузоперевозчики находятся в кризисе примерно с середины 2023 года, а одним из ключевых вызовов для отрасли стал дефицит кадров.

"Наша ассоциация международных грузоперевозчиков уже несколько лет выступает за то, чтобы именно международным грузоперевозчикам обеспечить хотя бы 100-процентную бронь", — сказал Шмаков.

Он пояснил, что водителю сложно работать без бронирования, поскольку его могут мобилизовать даже за пределами населенного пункта, где расположена база компании.

"Он уезжает буквально на 50 километров от своей базы — его сейчас забирают. Никто без брони на эту должность не идет", — заявил соучредитель логистической компании.

В то же время Шмаков отметил, что в соответствии с действующим законодательством международные грузоперевозчики в настоящее время могут забронировать 50% военнообязанных работников.

Водителей могут мобилизовать во время рейсов

По словам Шмакова, ему известны случаи, когда незабронированных водителей останавливали на блокпостах и забирали из грузовиков. В результате транспорт оставался без водителя прямо на дороге.

"Ну, конечно, у нас есть такие случаи, и не один. Просто снимают с автомобиля на блокпосту", — рассказал он.

Он привёл пример водителя в возрасте 56 лет, которого, по его словам, также могли мобилизовать, несмотря на возраст.

"Он говорит: мне 56 лет. Они отвечают: хорошо, но мы сегодня берем таких, нам такие сегодня подходят. Поэтому его снимают — и все, водитель отправляется на службу", — сказал Шмаков.

В то же время приведенные им случаи являются заявлениями представителя бизнеса. Для оценки масштабов таких ситуаций необходимы данные соответствующих государственных органов и документально подтвержденные случаи.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что после российской атаки 5 августа в киевских супермаркетах возник временный дефицит части овощей, фруктов и других продуктов. В результате удара были повреждены логистические центры Fozzy Group, из-за чего компании пришлось менять маршруты доставки и перераспределять товарные потоки. Больше всего перебоев зафиксировали с продукцией, требующей специальных условий хранения.

Также Новини.LIVE сообщали об ограничении продажи дизельного топлива в отдельных украинских сетях АЗС. Причиной называли проблемы с поставками топлива и логистикой на фоне российских атак. В сетях вводили лимиты на объемы отпуска дизельного топлива для отдельных категорий потребителей, чтобы обеспечить стабильность его доступности.