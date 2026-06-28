Эксперт: цены на электроэнергию для бизнеса вырастут

Стоимость электроэнергии. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ткач Эдуард редактор ленты новостей

Эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что цены на электроэнергию для бизнеса вновь вырастут. В то же время в отношении обычных потребителей никаких заявлений пока нет.

Об этом Пендзин сказал в интервью для Новини.LIVE.

Почему вырастет стоимость электроэнергии

Во время интервью ведущая отметила, что НКРЭКП (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) готовит повышение тарифа на передачу электроэнергии уже с июля.

В частности, если ранее стоимость составляла 742,91 грн за МВт-ч, то новая цена может составить 903,53 грн за МВт-ч. То есть речь идет о скачке сразу на 22%.

Олег Пендзин, в свою очередь, сказал, что требования пересмотреть тарифы являются вполне ожидаемой реакцией рынка на необходимость ремонта поврежденных в результате обстрелов сетей и поддержания их работы в условиях войны.

"Цена электроэнергии, производимой на дизелях, выше. Мы с вами всю зиму прожили, когда наши предприятия работали на дизелях", — добавил он.

Из-за резкого роста другие эксперты говорят, что увеличение финансовой нагрузки на предпринимателей отразится на стоимости абсолютно всех товаров и услуг.

В частности, производители не смогут покрывать новые тарифы из собственного кармана, поэтому за дорогую электроэнергию для бизнеса в итоге заплатит конечный потребитель в супермаркете.

Как сообщали Новини.LIVE, более 3 млн украинцев имеют поврежденное или разрушенное жилье. В связи с этим 25 мая Верховная Рада приняла закон, который определяет, как начислять коммунальные платежи и фиксировать убытки, если жилье пострадало или было уничтожено.

Также мы писали, что газовые компании обновили тарифы на газ, которые будут действовать до 30 апреля 2027 года.