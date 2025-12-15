Страница ChatGPT. Фото: Freepik

Эксперт по кибербезопасности Сергей Демедюк заявил, что Кремль уже использует искусственный интеллект для влияния на электорат стран-союзников Украины. По его словам, сочетание информационных операций с точечными ударами по киберзащите создает новый уровень угроз для демократий. Если правительства не научатся опережать такие кампании, под ударом окажутся не только результаты выборов, но и доверие к самой процедуре голосования.

Об этом пишет генерал полиции 3-го ранга, эксперт по кибербезопасности и киберобороны Сергей Демедюк в колонке для Новини.LIVE.

РФ тестирует информационные атаки на союзниках Украины

Ранее кампании влияния строились на бот-сетях, фабриках троллей и примитивных фейках. Сегодня алгоритмы умеют симулировать целые группы избирателей, моделировать их страхи, экономические тревоги, отношение к войне и санкциям. На основе этих моделей формируются тысячи вариантов сообщений, которые подстраиваются под конкретные аудитории почти мгновенно.

Такие системы работают не по принципу грубой пропаганды. Они создают иллюзию "своего голоса" в локальном сообществе, в профессиональной среде или в небольшой группе друзей. Каждый получает "свою" историю об усталости от войны, коррупции, бессмысленности поддержки Украины или якобы выгодной "сделке с агрессором". В результате подрывается не только поддержка нашего государства, но и само ощущение общего интереса внутри демократических обществ.

Самый опасный аспект в том, что ответом на такие атаки часто становится соблазн ввести чрезвычайные, полувоенные режимы регулирования информации. Это создает риск, когда демократические правительства начинают ломать собственные правила ради безопасности, а агрессор использует эти же ограничения как аргумент против них, раскручивая нарративы о "цензуре" и "узурпации власти".

Deepfake и атаки на доверие к лидерам

Качество поддельных видео и аудио уже пересекло порог, за которым рядовой зритель не может отличить монтаж от настоящего обращения. В кризисный момент достаточно нескольких минут для распространения "заявления" президента, премьер-министра или военного командующего, где звучит якобы готовность к капитуляции, ссора с союзниками или резкое изменение позиции по фронту.

Подобные сюжеты могут стать триггером для паники, рыночных колебаний или массовых протестов. Даже быстрое опровержение не возвращает доверие полностью. Чем чаще общество сталкивается с подделками, тем легче посеять мысль, что "никто не говорит правду", а любое официальное обращение можно поставить под сомнение. Это и есть стратегическая цель агрессора.

Фишинг на стероидах и удары по критической инфраструктуре

Целевые фишинговые атаки меняются так же стремительно, как и открытые кампании в соцсетях. Письма, сгенерированные алгоритмами, все лучше копируют стиль конкретных руководителей, используя предыдущие переписки, публичные выступления и даже речевые привычки. Сообщения адресуют людям, которые имеют доступ к чувствительным системам или управляют важными процессами.

Как пояснил Сергей Демедюк, таким образом противник стремится получить контроль над элементами избирательной инфраструктуры, государственными реестрами, энергетикой, транспортом, оборонными предприятиями. Время для атаки выбирается не случайно. Пик активности приходится на периоды политической турбулентности, когда внимание руководства перегружено, а общество увлечено предвыборной борьбой.

Что должны сделать государство и общество уже сегодня

Создать действенный национальный центр противодействия информационным операциям с составляющей анализа ИИ-угроз. Такой центр должен объединять государственные органы, спецслужбы, частный сектор и научное сообщество, работать с данными в режиме близком к реальному времени и иметь полномочия инициировать контрдействия. Ввести цифровую верификацию контента и поддержать международные стандарты маркировки искусственно сгенерированных материалов. Платформы должны получить технические и правовые механизмы для быстрой идентификации поддельных обращений лидеров, особенно во время кризисных событий. Встроить критическое мышление, цифровую гигиену и базовые навыки кибербезопасности в обязательные программы для госслужащих, образовательных учреждений, медиа. Люди, которые принимают решения, должны уметь распознавать манипулятивные нарративы, deepfake и элементы социальной инженерии. Перейти к подходу Zero Trust для государственных органов и ключевых отраслей, внедрить системы обнаружения аномалий на основе алгоритмов. Защита должна строиться исходя из предположения, что компрометация уже возможна, а восстановление после инцидента не менее важно, чем собственно предотвращение. Закрепить на законодательном уровне регулярно проводимые стресс-тесты и работу независимых "красных команд" для критической инфраструктуры и избирательных процессов. Такие имитационные атаки позволяют выявлять слабые места до того, как ими воспользуется настоящий противник.

Гибридные выборы как новая реальность

Европа входит в период наивысшей политической фрагментации за десятилетие. Соединенные Штаты готовятся к решениям, от которых зависит архитектура безопасности для всего демократического мира. В этих условиях агрессор целенаправленно бьет по трещинам: усиливает недоверие, использует социальное неравенство, раздувает внутренние конфликты и эксплуатирует свободу слова как прикрытие для деструктивных кампаний. Долгосрочная цель таких действий — закрепить в обществе собственный набор информационных инструментов, который в любой момент позволяет незаметно вмешиваться в коллективную волю и создавать нужные колебания настроений.

Искусственный интеллект не порождает совершенно новые угрозы, однако резко масштабирует старые методы. Украина накопила уникальный опыт противодействия кибератакам, психологическому давлению и информационным операциям. Этот опыт следует превратить в системную политику — как внутри страны, так и в партнерстве с государствами, готовящимися к сложным выборам.

"Наша задача — не оказаться в роли тех, кто постоянно наверстывает события. Выборы будущих лет будут гибридными по умолчанию. На кону стоит уже не только результат голосования, но и доверие к самой процедуре, легитимность институтов и способность демократических обществ держать курс на поддержку Украины несмотря на любые информационные бури", — добавил эксперт.

