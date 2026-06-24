Экс-министру предъявили подозрение в хищении гранта на 5,6 млн грн

Прокуроры Черкасской областной прокуратуры сообщают о предъявлении подозрения. Фото: Прокуратура Украины

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Прокуроры Черкасской областной прокуратуры сообщили о предъявлении подозрения бывшему народному депутату Украины и экс-министру охраны окружающей среды, который в настоящее время возглавляет наблюдательный совет одного из киевских высших учебных заведений.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Схема с государственным грантом

В деле фигурируют директор предприятия и бухгалтер, которым также объявлено подозрение.

По данным следствия, в начале 2024 года экс-министр якобы организовал схему завладения средствами государственного гранта, выделенного на поддержку перерабатывающей промышленности.

Для получения финансирования в Министерство экономики Украины был подан бизнес-план по закупке линии по производству комбикормов и созданию новых рабочих мест.

После согласования заявки предприятие получило более 5,6 млн грн бюджетных средств, которые впоследствии были перечислены на счета подконтрольной компании на основании, как утверждает следствие, документов с ложными сведениями.

Задержание подозреваемого. Фото: Прокуратура Украины

Задержание лица, подозреваемого в совершении преступления. Фото: Прокуратура Украины.

Невыполнение условий программы

Следствие отмечает, что предусмотренное бизнес-планом оборудование фактически не было приобретено, а новые рабочие места не создавались. Полученные средства, по версии правоохранителей, использовались не по целевому назначению.

Кроме того, в течение 2024–2026 годов в различные учреждения подавались документы о якобы выполнении условий грантовой программы. Во время проверок в качестве нового оборудования демонстрировалась техника, которая уже находилась в эксплуатации.

Оценка и позиция следствия

По заключению судебной экономической экспертизы, государственному бюджету нанесен ущерб в размере более 5,6 млн грн.

Экс-министру инкриминируют организацию завладения имуществом в особо крупных размерах, служебный подлог и легализацию доходов, полученных преступным путем. Директору предприятия и бухгалтеру — пособничество в завладении средствами, служебный подлог и отмывание средств.

В соответствии с Конституцией Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.

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