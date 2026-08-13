Экономист: украинцы вынуждены брать кредиты для оплаты коммуналки

Люди в очереди к банкомату. Фото илюстративное: "20 хвилин"

Кристина Павлова редактор ленты новостей

Из-за роста цен украинцы всё чаще тратят сбережения на текущие нужды, а часть граждан уже вынуждена брать деньги в долг для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Особенно остро эта проблема проявляется зимой, когда расходы на коммунальные услуги растут.

Об этом сообщила старший экономист Центра экономической стратегии Наталья Колесниченко в эфире Вечір.LIVE.

Украинцы тратят сбережения на текущие нужды

По словам экономиста, рост цен на основные товары и услуги ухудшает финансовое положение украинских домохозяйств. У людей становится меньше возможностей откладывать деньги, а накопленные средства все чаще используются на повседневные расходы.

"Все меньше украинцев видят возможность делать сбережения. И все больше тратят свои сбережения на текущее потребление", — отметила Колесниченко.

Она добавила, что в отдельных случаях доходов уже не хватает даже на покрытие обязательных расходов.

"Есть такие люди, которые берут кредиты для того, чтобы покрыть, например, платежи за жилищно-коммунальные услуги, особенно зимой, когда они высокие", — рассказала экономист.

Уровень бедности в Украине вырос после начала полномасштабной войны

Колесниченко связала ухудшение благосостояния не только с последствиями войны, но и с ростом стоимости товаров и услуг. В то же время она обратила внимание на изменение доходов украинцев: после резкого падения в начале полномасштабного вторжения средняя зарплата постепенно росла, однако это не компенсирует повышение цен для всех домохозяйств.

По данным Всемирного банка, оценка уровня бедности в Украине на 2025 год составила почти 37%, тогда как в 2021 году этот показатель был близок к 20%.

Наиболее уязвимыми, по словам экономиста, остаются пенсионеры, внутренне перемещенные лица, люди с инвалидностью и матери с детьми. Для последней категории дополнительным фактором является сложность с выходом на работу из-за необходимости ухода за детьми и доступности детских садов.

В то же время приведенная Колесниченко оценка в 41,6% требует уточнения: в актуальных материалах Всемирного банка речь идет об оценке около 37% на 2025 год.

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