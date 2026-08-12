Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото: Reuters

Российские заявления о якобы сорванном Борисом Джонсоном мирном соглашении в апреле 2022 года являются полной выдумкой. Так бывший премьер-министр Великобритании прокомментировал обвинения со стороны Кремля и раскрыл подробности своей первой поездки в Киев. Он рассказал о настроениях, царивших в то время среди европейских политиков, в частности о предложениях немецких высокопоставленных чиновников относительно скорого поражения Украины.

Об этом Борис Джонсон рассказал в подкасте «Школа войны», цитирует Новини.LIVE.

Борис Джонсон раскрыл секрет о переговорах в 2022 году по поводу войны в Украине

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон полностью опроверг российский нарратив о том, что его приезд в украинскую столицу остановил переговоры, на которых тогда якобы достигался реальный прогресс. Тогда он стал первым европейским лидером, посетившим Киев после отступления российских войск.

"Это полная, абсолютная и тотальная чепуха. Я имею в виду, что не было ни одного европейского лидера, ни одного западного лидера, который мог бы хоть как-то остановить украинцев в борьбе за свою страну", — заявил британский политик.

В то же время в начале вторжения не все европейские партнеры разделяли такую решимость. Экс-премьер вспомнил дискуссию с неназванным высокопоставленным чиновником из аппарата канцлера Германии. Представитель Берлина тогда высказал мнение о целесообразности быстрой капитуляции Киева.

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"Знаете, если это должно произойти, не было бы лучше, чтобы это произошло быстро, чтобы украинцы потерпели поражение, и все закончилось", — процитировал Джонсон своего немецкого собеседника.

По словам бывшего премьер-министра Великобритании, логика лидера Германии основывалась на страхе перед затяжным конфликтом. Немецкий чиновник предупреждал, что война станет кошмаром для всего мира, Украины и самой России, поэтому с этим стоит поскорее покончить. Джонсон отметил, что хорошо понимал мотивы таких заявлений, учитывая масштаб потенциальных катастроф, однако даже спустя четыре с половиной года с начала вторжения Путина считает такую позицию глубоко ошибочной. Вместо поражения, по его убеждению, Запад должен был помочь украинцам оказывать сопротивление.

Джонсон признался, что сказал Зеленскому в 2022 году

Настоящая цель апрельского визита в Киев заключалась в выражении поддержки после того, как украинские силы совершили чудо и вытеснили вторую по численности армию мира из окрестностей столицы и оттеснили её на востоке. Во время встречи с Владимиром Зеленским Джонсон озвучил четкую позицию союзников.

"Послушайте, я не могу быть более украинцем, чем сами украинцы. Мы не можем, но если вы хотите продолжать бороться, то мы будем с вами", — передал он суть того разговора.

Бывший премьер-министр подчеркнул, что его слова не были личной инициативой или попыткой сорвать какие-либо договоренности. Он прибыл в Украину, имея на это четкий мандат от британского правительства и парламента. Джонсон подытожил, что озвученное им тогда обещание поддерживать борьбу украинцев до сих пор остается неизменной позицией всего британского народа.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что переговорный процесс с Украиной и Россией в настоящее время находится в тупике. Так, президент Владимир Зеленский поручил отечественному дипломатическому корпусу создать на международной арене такие условия, которые бы неизбежно заставили Кремль свернуть вооруженную агрессию уже этой осенью.

Аналитики Института войны отмечают, что Путин нашёл новые рычаги давления и поводы для игнорирования переговоров. Речь идет о критической нехватке ракет-перехватчиков для систем Patriot, поэтому российский оборонпром еще весной переориентировался на масштабное наращивание выпуска баллистического и крылатого вооружения.