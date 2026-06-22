Дверь завалило: как житель Запорожья спасал жену после взрыва дрона

Руины дома в Запорожье после атаки дрона. Фото: Новини.LIVE

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Во время ночной атаки дронов на Запорожье 22 июня местному жителю пришлось спасать раненую жену через окно, поскольку взрывная волна намертво заблокировала дверь их разрушенного дома. В целом вражеский удар по частному сектору и нежилой застройке унес жизнь одной женщины и привёл к травмам ещё трёх человек, среди которых есть ребёнок.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Ксения Клещенко с места событий.

Россия нанесла удар дронами по Запорожью 22 июня

Российские оккупанты совершили ночной налёт на Запорожье, использовав ударные беспилотники «Шахед». Вражеские удары пришлись как по нежилой инфраструктуре, так и непосредственно по частному сектору города.

О трагических последствиях этого обстрела сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По его данным, в результате атаки погибла одна женщина. Кроме того, ранения получили трое жителей города. Чиновник подчеркнул, что среди пострадавших оказался 11-летний мальчик.

Разрушенные частные дома. Фото: Новини.LIVE/Ксения Клещенко

Одно из прямых попаданий в жилой квартал едва не стоило жизни супружеской паре. Владелец разрушенного дома рассказал, что после удара входная дверь заклинило, отрезав путь наружу. Единственным выходом стало окно, через которое мужчине пришлось вылезать и на руках выносить свою травмированную жену. Женщину оперативно передали медикам, сейчас она находится в больнице.

Повреждения дома. Фото: Новини.LIVE/Ксения Клещенко

Тем временем на местах падения беспилотников продолжается работа экстренных служб. Специалисты продолжают расчищать завалы разрушенных зданий.

Сбор обломков. Фото: Новини.LIVE/Ксения Клещенко

Как сообщали Новини.LIVE, воздушная атака на Запорожье началась ещё поздно вечером в воскресенье, 21 июня. Россияне нанесли удар по частному домовладению в одном из районов города, в результате чего вспыхнул пожар, а два человека получили ранения. Уже ближе к ночи и утром 22 июня налёт продолжился. Вражеские дроны разрушили ещё один частный дом, повредили многоэтажку и вызвали новые масштабные пожары.

Еще более трагичными оказались последствия ночного обстрела Сумской области. В ночь на 22 июня российский беспилотник нанес прицельный удар по жилому дому в Зноб-Новгородской общине. Взрыв вызвал масштабный пожар, унесший жизни трёх человек: погибли двое взрослых и 13-летний подросток. Кроме того, ещё трое местных жителей, среди которых двое детей, получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.