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Главная Новости дня ДТП в Николаевской области: водителю предъявлено подозрение в гибели 12 человек

ДТП в Николаевской области: водителю предъявлено подозрение в гибели 12 человек

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2026 17:39
ДТП в Николаевской области: водителю Nissan Murano предъявлено подозрение
Последствия ДТП в Николаевской области. Фото: Офис Генерального прокурора

Водителю автомобиля Nissan Murano, задержанному после крупного ДТП в Николаевской области, предъявлено подозрение. Авария произошла 4 июля 2026 года и привела к гибели 12 человек и травмированию ещё шести человек.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Новини.LIVE.

Подробности смертельной аварии

По данным следствия, ДТП произошло около 07:42 на автодороге "Одесса — Мелитополь — Новоазовск" вблизи перекрестка с дорогой на село Счастливое Николаевского района. В столкновении участвовали автомобили Mercedes-Benz Sprinter, Volvo и Nissan.

Предварительно установлено, что водитель Nissan выехал на встречную полосу, чем создал аварийную ситуацию для микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter.

Пытаясь избежать лобового столкновения, водитель микроавтобуса съехал на обочину, потерял управление, после чего транспортное средство перевернулось, выехало на встречную полосу и столкнулось с грузовиком Volvo.

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В результате ДТП погибли водитель и 11 пассажиров микроавтобуса. Еще шесть человек, среди которых 15-летняя девушка, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинские учреждения Николаева.

ДТП на Миколаївщині: водію повідомлено про підозру у загибелі 12 людей - фото 1
Последствия аварии. Фото: Офис Генерального прокурора

Подозрение и расследование

Водителю Nissan инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек и причинение телесных повреждений потерпевшим (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

В соответствии со статьёй 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке.

ДТП на Миколаївщині: водію повідомлено про підозру у загибелі 12 людей - фото 2
Заявление Офиса Генерального прокурора. Скриншот: Telegram

Новини.LIVE сообщали, что полиция Николаевской области задержала предполагаемого виновника масштабного ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и грузовика. В результате лобового столкновения на трассе 12 человек погибли на месте от полученных травм. Остальные пассажиры получили тяжкие ранения различной степени тяжести и были срочно госпитализированы в медицинские учреждения.

Новини.LIVE писали, что в селе Новый Двор на Волыни в ночь на воскресенье, 5 июля, около 01:00 произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель автомобиля ВАЗ 1996 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

ДТП авария Николаевская область
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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