ДТП на трассе Николаев—Одесса: полицейские задержали водителя, спровоцировавшего аварию

Пассажирский микроавтобус после ДТП со смертельным исходом. Фото: Нацполиция

Александр Шорохов Редактор

Полиция Николаевской области задержала предполагаемого виновника крупного дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирской маршрутки и большегрузного грузовика. В результате лобового столкновения на трассе 12 человек погибли на месте от полученных травм. Остальные пассажиры получили тяжелые ранения различной степени тяжести и были срочно госпитализированы медиками в больницы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Поиск вероятного виновника ДТП

В ходе оформления материалов дорожно-транспортного происшествия и сбора вещественных доказательств с места происшествия полицейские выяснили, что водитель автомобиля марки Nissan допустил нарушение правил дорожного движения, выехав на полосу встречного движения, где двигался Mercedes Sprinter, чем спровоцировал ужасное ДТП.

Для розыска транспортного средства полицейские организовали специальную операцию и оповестили все экипажи полиции региона.

"Через несколько часов на автодороге "Благовещенское-Николаев" полицейские остановили Nissan Murano, за рулем которого находился 45-летний житель другого региона.

В настоящее время полицейские проводят первоочередные следственные действия. На месте работают следователи полиции, криминалисты и оперативники", — отметили в полиции.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, смертельное ДТП произошло на участке международной автомобильной дороги М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск". Водитель пассажирского микроавтобуса Mercedes Sprinter выполнял рейс с пассажирами из Одессы в Николаев. В какой-то момент маршрутка вылетела за пределы проезжей части, перевернулась и столкнулась с грузовиком.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на трагедию и выразил соболезнования семьям погибших. Он сообщил, что правоохранительные органы уже приступили к установлению всех обстоятельств смертельной аварии. Продолжается выяснение причин столкновения, а также идентификация погибших и пострадавших.