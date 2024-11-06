Победа Трампа на выборах — каким будет второй срок президента США

Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Республиканская партия полностью принадлежит новому президенту США Дональду Трампу. Таким образом, Трамп окружил себя советниками и чиновниками, которые полностью разделяют и поддерживают его политические взгляды, не держа президента под контролем.

Об этом сообщает издание CNN в среду, 6 ноября.

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Издание отмечает, что в отличие от 2016 года, Республиканская партия теперь полностью принадлежит Трампу, а деятели, которые были против, изгнаны навсегда.

"Трамп войдет в Овальный кабинет как с опытом выполнения этой работы ранее, так и с множеством обид на систему, которая, по его мнению, подвела его", — говорится в сообщении.

Отмечается, что фигуры, которые ранее выступали в роли стабилизирующих сил, включая ряд начальников штабов, министров обороны, советников по нацбезопасности и разведке и генпрокурора, покинули Трампа.

На смену им пришла когорта советников и чиновников, которые разделяют взгляды нового президента США и намерены придерживаться его крайних обещаний, которые дал Трамп как кандидат, не держа его под контролем и не беспокоясь о нормах и законах, которые стремились поддержать бывшие помощники.

Напомним, Трамп объявил о своей победе на выборах США. Он подчеркнул, что теперь он 45-й и 47-й президент.

Также стало известно, что Дональд Трамп готовит митинг после выборов в Соединенных Штатах Америки.

Украинская нардеп Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что возвращение Дональда Трампа в президенты США может привести к более жесткой политике против России.