Дроны ударили по НПЗ "Танеко" в Татарстане и объектам на Кубани

НПЗ в Нижнекамске. Фото: российские СМИ

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

В ночь на 20 августа беспилотники нанесли удары по нефтеперерабатывающему заводу "Танеко" в татарстанском Нижнекамске и ряду важных энергетических объектов в Краснодарском крае России. Из-за ударов по подстанции «Тамань» и нефтяному терминалу в оккупированном Крыму возникли масштабные перебои с электричеством.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на соцсети, где публиковались фото и видео взрывов.

Россию и ВОТ атаковала масса дронов

Во временно оккупированном Крыму зафиксировали масштабные сбои в электроснабжении после ночной серии авиаударов по ключевой энергетической и нефтяной инфраструктуре в российских регионах.

На территории Кубани под ударом оказались сразу два важных объекта: морской нефтяной терминал "Таманьгазнафта" и магистральная электрическая подстанция "Тамань" мощностью 500 кВ, расположенная в Краснодарском крае. Повреждение именно этого энергоузла привело к мгновенным перебоям с электричеством на Крымском полуострове.

Места атак дронов. Фото: Андрющенко Time

В то же время далеко за линией фронта беспилотники атаковали крупный нефтеперерабатывающий завод "Танеко", работающий в городе Нижнекамск, Республика Татарстан. Это предприятие является одним из самых мощных в нефтехимической отрасли РФ, а его годовой объем переработки достигает примерно 18 миллионов тонн сырой нефти.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, ВСУ официально подтвердили успешные атаки на стратегические мощности РКЦ "Прогресс" в российской Самаре. Согласно обновленным сводкам, удары пришлись на производственные площади, где изготавливают силовые установки для космических ракет семейства «Союз».

Параллельно в России усугубляется топливный кризис из-за дефицита на внутреннем рынке. Это вызвало ажиотажный спрос среди населения.