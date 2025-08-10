Видео
Дроны атаковали НПЗ в Республике Коми, что в 2000 км от Украины

Дроны атаковали НПЗ в Республике Коми, что в 2000 км от Украины

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 20:34
Дроны ГУР ударили по НПЗ в Коми, снабжавшему армию РФ
Дроны атаковали НПЗ в Республике Коми. Фото: росСМИ

Дроны Главного управления разведки Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в российской Республике Коми, более чем в двух тысячах километров от украинской границы. Во время атаки поражен резервуар с нефтепродуктами, повреждена установка для переработки газа и конденсата, а также зафиксирован разлив. По данным ГУР, этот НПЗ обеспечивал горючим российскую армию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на свои источники.

Читайте также:

Дроны ГУР атаковали стратегический НПЗ в Коми

Утром 10 августа в городе Ухта, Республика Коми, объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки дронов. По официальным сообщениям, в районе нефтеперерабатывающего завода упал беспилотник. Местные паблики сообщали об эвакуации торгового центра "Ярмарка" и самого НПЗ, а также о перебоях мобильного интернета и временных ограничениях в работе аэропорта.

"В районе НПЗ упал беспилотник. На НПЗ возгорания нет, выбросов нет", — отмечалось сначала в росСМИ.

Однако Главное управление разведки Украины подтвердило в комментарии СМИ, что это была целенаправленная атака на объект, который обеспечивал горючим российские войска. В результате поражен резервуар с нефтепродуктами, повреждена установка для переработки газа и конденсата, а также зафиксирован разлив.

По словам врио главы региона Ростислава Гольдштейна, пострадавших в результате инцидента нет. На территории предприятия обнаружили обломки беспилотника — часть крыла и двигатель. Персонал, не задействованный в производстве, эвакуировали, а на объектах "Лукойл-Пермь" усилили меры безопасности. Несмотря на заявления российских источников об отсутствии пожара, украинская разведка сообщает о серьезных повреждениях оборудования и инфраструктуры НПЗ.

Напомним, что украинские воины ударили по вражеским позициям на Покровском направлении. Пилоты сводного взвода БпЛА ротной группы Центрального оперативно-территориального объединения НГУ уничтожили реактивную систему залпового огня "Град".

Ранее мы также информировали, что антидронные подразделения Главного управления разведки сбивают беспилотники оккупантов прямо в воздухе. В ГУР подчеркивают, что уничтожение вражеских разведывательных и ударных дронов является важной составляющей успеха на поле боя.

Минобороны дроны ГУР Россия беспилотник БпЛА
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
