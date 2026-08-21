Драпатый: военный комитет НАТО посетит Украину в октябре

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины генерал-майор Михаил Драпатый. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины генерал-майор Михаил Драпатый впервые провел беседу с председателем Военного комитета НАТО адмиралом Джузеппе Каво Драгоне. В ходе беседы они обсудили ситуацию на линии фронта, противовоздушную оборону и ключевые военные приоритеты Украины.

Об этом пишет Новини.LIVE, ссылаясь на Генеральный штаб ВСУ и пост Джузеппе Каво Драгоне в социальной сети X.

Драпатый рассказал о своей беседе с председателем Военного комитета НАТО

Михаил Драпатый отметил, что поблагодарил адмирала Джузеппе Каво Драгоне за его личную позицию и последовательную поддержку Украины на уровне высшего военного руководства НАТО.

По словам Главнокомандующего Вооруженными силами Украины, адмирал трижды посещал Украину и лично наблюдал за ситуацией на местах. Драпатый подчеркнул, что это ощущается во время профессионального общения с ним.

В ходе беседы Главнокомандующий проинформировал представителя НАТО о текущей ситуации на фронте и обозначил ключевые приоритеты украинских военных.

Среди них Михаил Драпатый выделил:

удары на большие расстояния;

гибкую пехотную тактику;

роботизацию передовой;

усиление противовоздушной обороны.

В ходе переговоров особое внимание было уделено защите воздушного пространства Украины.

"Защита нашего воздушного пространства является моим приоритетом", — отметил Драпатый.

Военный комитет НАТО планирует посетить Украину

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины также сообщил, что в октябре Украина ожидает визита Военного комитета НАТО. По его словам, последний такой визит состоялся восемь лет назад.

Драпатый подчеркнул, что Украина не только получает военную поддержку от своих союзников, но и делится с партнерами собственным боевым опытом, приобретенным в ходе противостояния с российской агрессией.

"Мы делимся боевым опытом, которого сегодня нет ни у кого другого, и это способствует безопасности всего Альянса", — подчеркнул Главнокомандующий Вооруженными силами Украины.

Он также поблагодарил союзников за поддержку и отметил, что Украина и её партнеры продолжают работать над обеспечением общей безопасности.

Заявление Михаила Драпатого. Скриншот: Telegram

После беседы адмирал Джузеппе Каво Драгоне подтвердил, что НАТО и в дальнейшем будет оказывать военную помощь Украине.

По его словам, Альянс будет и дальше поддерживать Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности. Он отметил, что европейские и североамериканские союзники увеличивают объемы производства оборонной продукции, ускоряют поставки и предоставляют Украине необходимое военное оборудование.

Председатель Военного комитета НАТО также подчеркнул, что поддержка Украины напрямую связана с безопасностью государств-членов Альянса. Он заверил, что союзники и впредь будут помогать Украине на ее пути к справедливому и прочному миру.

"Я собственными глазами видел украинское мужество: солдаты с необычайной храбростью держат линию фронта ради своих домов, своих семей и своей свободы. Их стойкость напоминает нам, что поставлено на карту не только будущее Украины, но и безопасность всех нас. Вот почему поддержка союзников так важна и почему она имеет реальное значение. Безопасность Украины — это наша безопасность, и мы будем и дальше стоять рядом с Украиной, чтобы помочь достичь справедливого и прочного мира", — написал адмирал Джузеппе Каво Драгоне в своем X.

Новини.LIVE сообщали, что НАТО обнародовало подробную пошаговую стратегию наземной обороны на случай российской агрессии, в которой в качестве приоритета определено уничтожение ракетных баз противника — в частности, в Калининграде. В то же время Альянс намерен вести боевые действия без привлечения пехотных войск и стремится для этого использовать как можно больше беспилотников и робототехнических систем.

Новини.LIVE писали, что в Литве будет построен завод по производству боеприпасов для Украины и НАТО. Завод будет работать на площадках в Алитусе и Приенайском районе, а его продукция будет предназначена в первую очередь для военных нужд Украины, а впоследствии — и других членов НАТО.