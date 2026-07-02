Дожди охладят несколько областей: карта осадков и прогноз погоды

Люди охлаждаются в жару. Фото: REUTERS

Альбина Заречная Редактор

Сегодня, 2 июля, большинство регионов Украины по-прежнему будут страдать от тропической жары. Местами температура поднимется до +39 °C. Впрочем, некоторым регионам повезет — в западных областях ожидаются дожди и небольшое понижение температуры.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз синоптиков Укригдрометцентра.

Прогноз погоды в Украине на 2 июля

Уже 2 июля атмосферный фронт из Западной Европы принесет изменения погоды в западную часть Украины. Вместо изнурительной жары таможидается переменная облачность и осадки. Синоптики прогнозируют умеренные, а днем местами и значительные дожди с грозами.

Карта осадков на западе Украины 2 июля. Фото: скриншот

Местами возможен град и порывы ветра до 15–20 метров в секунду. Температура воздуха днем несколько снизится и составит +26…+31 °C.

Зато на остальной территории страны сохранится сухая и солнечная погода с небольшой облачностью и без осадков. Ветер будет преимущественно юго-восточный, со скоростью 5–10 метров в секунду.

Температурная карта Украины 2 июля. Фото: Метеопост

Ночные температуры по всей Украине будут держаться в пределах +18...+23°C. А вот днем столбики термометров в большинстве областей покажут +29...+34°C.

Погода по Украине 2 июля. Фото: Укргидрометцентр

Наиболее сложная ситуация сложится в южных и центральных регионах — там местами прогнозируется сильная жара, воздух прогреется до +35...+37°C.

Как сообщали Новини.LIVE, кандидат медицинских наук Людмила Смолина в эфире Ранок.LIVE рассказала, что жаркая погода представляет опасность не только для людей пожилого возраста, но и для более молодых возрастных групп. Высокая температура воздуха может стать причиной ухудшения самочувствия и развития опасных для здоровья состояний.

Также специалисты отмечают, что в течение июля прогнозируется повышенная геомагнитная активность с несколькими сильными магнитными бурями. Такие явления могут сказаться как на самочувствии метеочувствительных людей, так и на работе отдельных технических систем. Причиной этого является высокая активность Солнца, которое в настоящее время находится на одном из пиковых этапов своего 25-го цикла.