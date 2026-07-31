Доступ к Часовому Яру полностью перекрыт: какова ситуация сейчас

Бойцы ВСУ в Часовом Яру. Фото: REUTERS/Алина Смутко

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Часов Яр остается под контролем Сил обороны Украины и не имеет статуса оккупированного. Однако добраться туда гражданским лицам и доставить гуманитарные грузы пока невозможно.

Об этом эксклюзивно сообщил начальник городской военной администрации Сергей Чаус в эфире программы Ранок.LIVE.

Что происходит в Часовом Яре

По его словам, если в 2024 году и в начале 2025-го в населенном пункте еще оставалось определенное количество жителей, то теперь выжить там фактически невозможно из-за тотальных разрушений и отсутствия каких-либо укрытий.

Из-за критической ситуации и постоянных обстрелов доставка любой помощи в город полностью остановлена.

"Невозможно доставить туда ни продукты питания, ни средства гигиены. Мы это делали, пока у нас на это была хотя бы минимальная возможность. Это была доставка в город, затем доставка к определенным точкам под городом. Но на данный момент об этом даже речи быть не может. К сожалению, это наша повседневность", — пояснил чиновник.

В то же время украинские военные продолжают удерживать позиции, несмотря на чрезвычайно сложные условия.

"Доступ для гражданских лиц однозначно отсутствует. Для военных это довольно сложно, но ребята продолжают защищать город. И эта оборона продолжается в активной фазе уже третий год", — отметил глава администрации.

Как сообщали журналисты Новини.LIVE, на фоне активизации штурмовых действий российских войск на севере Харьковской области, где они пытаются продвигаться небольшими группами и применяют тактику проникновения в тыл без существенных успехов, ситуация на фронте претерпевает заметные изменения из-за эволюции беспилотных систем. Массовое применение дронов позволило успешно расширить так называемую kill-зону, что не только затрудняет логистику и ротацию на передовой, но и в целом за последние три года увеличило эффективную зону поражения противника в десятки раз.