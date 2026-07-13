Достаточный уровень компетенции, чтобы быть премьером: эксперт о Терехове

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Терехов/Facebook

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Мэр Харькова Игорь Терехов обладает достаточным уровнем компетенции, чтобы возглавить правительство. По мнению футуролога Виталия Кулика, он уже вышел за рамки роли главы общины и стал политическим лидером национального масштаба. Опыт Терехова может оказаться востребованным не только на местном, но и на общегосударственном уровне.

Об этом эксперт Виталий Кулик заявил в эфире программы Ранок.LIVE в понедельник, 13 июля

Эксперт оценил шансы Терехова возглавить правительство

Футуролог Виталий Кулик считает, что мэр Харькова Игорь Терехов обладает достаточным уровнем компетенции для работы на посту премьер-министра. По его мнению, глава города уже стал политическим лидером национального масштаба.

По словам Кулика, Терехов обладает широким кругом знаний, навыков и управленческого опыта, а уровень его компетенции уже выходит за рамки работы мэра.

"Это человек с достаточно широким кругом знаний, умений и навыков. И на самом деле компетенцию мэра он давно уже перерос. То есть это человек национального масштаба и настоящий политический лидер, который практически будет определять... Он входит в десятку лидеров Украины. И на него смотрят другие общины", — отметил эксперт.

Кулик пояснил, что Терехову удалось систематизировать работу прифронтового мегаполиса. Кроме того, по его словам, мэр имеет четкое видение реиндустриализации, создания рабочих мест, развития кластерной экономики, территориального планирования, продовольственной безопасности и бюджетной децентрализации.

В то же время футуролог подчеркнул, что другие украинские общины уже ориентируются на опыт Харькова, в частности в вопросах устойчивости и безопасности. По его мнению, этот опыт может быть востребован как на уровне правительства, так и в государственной политике в целом.

Новини.LIVE сообщали, что 12 июля 2026 года Президент Украины Владимир Зеленский и мэр Харькова Игорь Терехов обсудили ключевые задачи государства в условиях войны и развитие прифронтового города. В ходе встречи речь шла о поддержке населения, развитии промышленности, энергетической устойчивости и социальной политике. Терехов подчеркнул, что государственные решения должны укреплять экономику, повышать благосостояние граждан и способствовать возвращению украинцев домой.

Новини.LIVE также сообщали, что мэр Харькова Игорь Терехов рассматривается в числе возможных кандидатов на пост премьер-министра Украины. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, комментируя предстоящую «перезагрузку» Кабинета министров. По его словам, окончательного кандидата на пост главы правительства пока нет.