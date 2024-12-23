София Семчишин раскритиковала Александра Усика

Дочь Ирины Фарион с ее портретом в зале суда 19 сентября. Фото: Новости.

Дочь бывшего народного депутата Ирины Фарион Софья Семчишин выразила недовольство словами украинского боксера Александра Усика. Она вспомнила, как в ноябре 2023 года спортсмен написал стихотворение, в котором назвал ее мать "агентом Кремля" из-за ее критики русскоязычных защитников Украины.

Об этом Семчишин написала на своей странице в Facebook.

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В своем сообщении в соцсетях она обратилась к боксеру, реагируя на его слова после очередной победы:

"Ты посвятил свою победу матерям Украины? Моя мама убита! Посмотри, что ты говорил о моей маме. Ты нашу семью обидел. Мне противно, что сейчас вся лента Facebook об этом поединке, а я хочу, чтобы она была о наших защитниках", — написала Семчишин.

Эти слова вызвали оживленное обсуждение в соцсетях, где мнения пользователей разделились. Одни поддерживают позицию Сечишин, другие обращают внимание на контекст ситуации, отмечая, что слова Усика были реакцией на высказывания Фарион.

Напомним, в ночь на 22 декабря боксер Усик победил британца Тайсона Фьюри. За спортсмена искренне болел каждый украинец. После оглашения победы украинец заявил, что посвящает эту победу своей матери и всем матерям Украины.

Ранее мы сообщали, что во Львове суд приступил к рассмотрению апелляционной жалобы адвоката подозреваемого в убийстве Фарион Вячеслава Зинченко. Во время заседания мать подсудимого обратилась в зал суда к сыну. Она попросила парня беречь себя.