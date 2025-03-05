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Для защиты границы США был нужен новый президент, — Трамп

5 марта 2025 05:35
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Трамп заявил, что для защиты границы США нужно было только сменить президента
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

По мнению представителей СМИ и демократов, чтобы защитить границу, США должно было принять новое законодательство. На самом же деле Штатам был нужен новый президент.

Как сообщает Telegram-канал "Дональд Трамп українською" об этом во время своего выступления перед Конгрессом 5 марта заявил президент США.

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По мнению американского лидера, политика открытых границ, которая действовала, когда у власти был Джо Байден, является опасной.

"СМИ и наши друзья из демократической партии постоянно говорили, что нам нужно новое законодательство, чтобы защитить границу, но оказалось: все, что нам действительно было нужно, — это новый президент", — заявил президент США.

Напомним, во время выступления перед Конгрессом Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в экономическом кризисе в Штатах. По его мнению, пришло время бороться с бюрократией.

Также мы сообщали, что во время речи в Капитолии Дональд Трамп поблагодарил Илона Маска. Миллиардер сейчас возглавляет Департамент эффективности правительства и, по мнению президента США, усердно работает, хотя это ему было совсем не нужно.

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