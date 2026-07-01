Для мужчин за рубежом могут изменить условия защиты: Лубинец

Дмитрий Лубинец. Фото: кадр из видео

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Европейский Союз и международные организации поддерживают продление программы временной защиты для украинцев, однако в настоящее время обсуждают возможные изменения в условиях пребывания для мужчин призывного возраста. Впрочем, украинский омбудсмен настаивает на обязательном продлении защиты как минимум для женщин, детей, пожилых людей и лиц с инвалидностью.

Об этом на пресс-конференции заявил омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Европа не против продолжать помогать украинским беженцам, но есть нюанс

По словам Дмитрия Лубинеца, готовность и в дальнейшем всесторонне помогать украинцам подтвердили комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти, а также руководители других национальных институтов, занимающихся защитой прав граждан в Европе. Несмотря на общее согласие относительно необходимости продолжения программы, европейская сторона в настоящее время анализирует, реально ли применить новые правила для регулирования пребывания отдельных групп граждан.

В частности, внутренние дискуссии среди европейских чиновников касаются мужчин, которые по возрасту подпадают под мобилизацию в Украине.

«Я поддержал заверения со стороны Майкла О’Флаэрти, это комиссар Совета Европы по защите прав человека, и госпожи Терезы, это посол Европейского Союза, а также всех моих коллег из национальных институтов защиты прав человека, о том, что они поддерживают продление программы временной защиты для граждан Украины. Возможно, там будут изменения для категории мужчин призывного возраста, это сейчас обсуждается, но моя позиция такова, что как минимум для граждан Украины из категорий детей, женщин, людей с инвалидностью, пожилых людей необходимо продлить программу временной защиты. Что касается возвращения, то здесь речь переходит к вопросу о ВПЛ», — заявил Дмитрий Лубинец.

Как сообщал ранее Новини.LIVE, из-за войны Украину уже покинули более 5,7 млн человек, и прогнозы экспертов указывают на возможность выезда ещё до 2 млн граждан в случае изменения правил пересечения границы. Однако экономисты, в частности Руслан Чёрный, отмечают, что риск массового оттока населения при потенциальном открытии границ преувеличен, поскольку большинство тех, кто намеревался уехать, уже сделали это ранее.

Параллельно ЕС продолжает адаптировать свою политику: Еврокомиссия предложила продлить действие временной защиты до 2028 года. При этом Брюссель четко разграничивает правила для действующих получателей помощи и потенциальных вновь прибывших, на которых могут распространяться новые ограничения, в частности в отношении военнообязанных мужчин.