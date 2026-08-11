Нардеп призвал запастись дровами для резервного отопления

Мужчина запасается дровами. Фото: УНИАН

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Народный депутат от партии "Батькивщина" Алексей Кучеренко призвал украинцев запасаться дровами. По его словам, они нужны для резервного отопления зимой.

Об этом Алексей Кучеренко эксклюзивно заявил в эфире Вечір.LIVE.

Кучеренко призвал запасаться дровами

"Я вам честно скажу, у меня есть старый резервный котел на дровах, и я его держу, определенный запас дров у меня есть", — отметил Кучеренко.

Украинцам лучше подготовить альтернативные источники обогрева и иметь запасы дров на случай сложных ситуаций во время отопительного сезона.

"Дровами, особенно если люди ищут альтернативу тому, где зимовать, а это ведь не обязательно Киев, это могут быть какие-то населенные пункты поблизости. Я знаю многих своих коллег, у которых есть резервное отопление на дровах и которые готовы к этому", — добавил народный депутат.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на премьер-министра Сергея Корецкого, в Украине планируют оказать финансовую поддержку гражданам, желающим перейти на автономное отопление своих домов. Для этого можно будет воспользоваться льготным кредитованием.

Кроме того, в Верховной Раде зарегистрировали несколько законопроектов, призванных помочь населению и общинам подготовиться к осенне-зимнему сезону. В частности, речь идет о компенсации части расходов на приобретение дров и другого альтернативного топлива, финансовой поддержке ОСМД для обустройства автономных источников энергии и прочем.