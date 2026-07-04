Что известно о Дне Национальной полиции Украины и его истории

Украинские полицейские на месте нападения со стороны РФ. Фото: Нацполиция Украины

В субботу, 4 июля, в Украине отмечают День Национальной полиции — профессиональный праздник правоохранителей, которые ежедневно стоят на страже безопасности граждан, расследуют преступления, спасают людей и первыми прибывают на места чрезвычайных происшествий. С началом полномасштабной войны их работа обрела новый смысл: сегодня полицейские документируют военные преступления России, эвакуируют мирных жителей, работают на деоккупированных территориях и помогают ликвидировать последствия вражеских атак.

Новини.LIVE рассказывают, как возник этот профессиональный праздник, почему его отмечают именно 4 июля и какую роль Национальная полиция играет в условиях войны.

Украинские полицейские на месте происшествия. Фото: Нацполиция Украины

Почему День Национальной полиции отмечают 4 июля

Национальная полиция Украины была создана в 2015 годув рамках масштабной реформы правоохранительной системы, начавшейся после Революции Достоинства. Она стала правопреемницей милиции и ставила своей целью создание современной правоохранительной службы, деятельность которой основана на верховенстве права, открытости, подотчетности обществу и уважении к правам человека.

Первые патрульные полицейские принесли присягу 4 июля 2015 года на Софийской площади в Киеве. Именно этот день считается символическим началом работы новой украинской полиции.

Изначально профессиональный праздник правоохранителей отмечался 4 августа — в день вступления в силу Закона Украины "О Национальной полиции". Однако в 2018 году Президент Украины подписал указ, которым перенес празднование на 4 июля — в честь первой присяги патрульных полицейских. С тех пор именно в этот день в Украине официально отмечают День Национальной полиции.

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Какие задачи выполняет Национальная полиция

Сегодня Национальная полиция является одним из ключевых правоохранительных органов государства. Ее работа значительно шире, чем поддержание общественного порядка или расследование уголовных правонарушений.

Полицейские обеспечивают безопасность граждан, реагируют на вызовы, предотвращают преступления, расследуют уголовные дела, контролируют безопасность дорожного движения, разыскивают без вести пропавших людей, оказывают помощь во время чрезвычайных ситуаций и взаимодействуют со спасателями, медиками и другими службами.

Ежедневно экипажи патрульной полиции первыми прибывают на места дорожно-транспортных происшествий, пожаров, взрывов, аварий и других чрезвычайных событий, где нередко от их оперативных действий зависит жизнь людей.

Полицейские на месте вражеского обстрела. Фото: Нацполиция Украины

Как полномасштабная война изменила работу полицейских

После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году функции Национальной полиции существенно расширились. Помимо выполнения привычных правоохранительных задач, полицейские стали неотъемлемой частью системы обороны и безопасности государства.

Сегодня они документируют военные преступления российских военных, собирают доказательства для украинских следственных органов и международных судебных институтов, работают на местах российских ударов, обеспечивают охрану разрушенных районов, эвакуируют гражданское население из зон боевых действий и помогают разыскивать людей, пропавших без вести.

Именно полицейские часто одними из первых прибывают на место после ракетных и дронных атак России. Они эвакуируют пострадавших, помогают спасателям расчищать завалы, организуют безопасный доступ экстренных служб к месту трагедии и обеспечивают охрану территории.

Отдельным направлением работы стала деятельность взрывотехнических подразделений, которые обследуют места обстрелов, обезвреживают неразорвавшиеся боеприпасы и помогают сделать территории безопасными для людей.

Бойцы бригады Нацполиции "Лють". Фото: "Лють"

Полицейские работают и на передовой

Полномасштабная война показала, что современный украинский полицейский — это не только правоохранитель, но и участник обороны государства.

В составе Национальной полиции были сформированы боевые подразделения, в частности Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины "Лють", бойцы которой выполняют боевые задачи на самых горячих участках фронта. Вместе с военными они участвуют в сдерживании российской агрессии, штурмовых операциях, обороне украинских позиций и освобождении территорий.

Кроме того, полицейские обеспечивают проведение стабилизационных мероприятий на деоккупированных территориях. Они документируют последствия оккупации, помогают местным жителям, проверяют информацию о коллаборационистской деятельности, устанавливают личности погибших и работают над восстановлением правопорядка в населенных пунктах, вернувшихся под контроль Украины.

Работа, которая не прекращается ни днем, ни ночью

Россия регулярно атакует украинские города ракетами и ударными беспилотниками. После каждого такого удара полицейские вместе со спасателями и медиками работают в чрезвычайно опасных условиях, нередко рискуя собственной жизнью из-за угрозы повторных атак.

Они помогают эвакуировать людей из поврежденных домов, обеспечивают общественный порядок, принимают заявления от пострадавших, документируют разрушения и собирают доказательства очередных военных преступлений России.

В то же время правоохранители продолжают выполнять и повседневную работу — реагируют на вызовы граждан, расследуют преступления, патрулируют улицы, обеспечивают безопасность дорожного движения и поддерживают порядок в общинах по всей стране.

День Национальной полиции — о людях, которые ежедневно стоят на защите украинцев

За время своего существования Национальная полиция прошла путь от масштабной реформы до одного из ключевых элементов системы безопасности Украины. Полномасштабная война существенно изменила характер ее работы, однако главная миссия осталась неизменной — защита жизни, прав и безопасности граждан.

Сегодня украинские полицейские несут службу не только на улицах городов и сел, но и вблизи линии фронта, на деоккупированных территориях, в местах российских ударов и там, где людям больше всего нужна помощь. Именно поэтому День Национальной полиции — это не только профессиональный праздник правоохранителей, но и повод отметить людей, которые даже в самые тяжелые времена продолжают выполнять свой долг перед государством и обществом.

Новини.LIVE сообщали, что президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий повышение денежного обеспечения для полицейских и спасателей ГСЧС с 1 января 2027 года. Согласно документу, их денежное обеспечение составит не менее 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц — на данный момент это более 33 тысяч гривен. Также закон расширяет социальные гарантии для сотрудников полиции и службы гражданской защиты.

Новини.LIVE также сообщали, что в июне 2026 года Патрульную полицию Киева возглавил майор полиции Егор Голубов, который служит в ее рядах уже десять лет. До назначения он командовал батальоном патрульной полиции в Краматорске и Славянске, где выполнял задачи в условиях полномасштабной войны. Нового руководителя личному составу представило руководство Национальной полиции.