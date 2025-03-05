Трамп выступает в Конгрессе — демократы держат таблички, утверждая, что он лжет

Демократы показывают, что Трамп лжет выступая в Конгрессе
Во время выступления президента США Дональда Трампа в Конгрессе, представители Демократической партии утверждают, что он лжет. В частности, они держат небольшие таблички с надписью "Ложь".
Об этом сообщает Associated Press.
Демократы считают, что Трамп врет
Отметим, что демократы при каждом случае, когда Трамп хвастается своими достижениями, держат таблички с надписью "Ложь".
"Лож за ложью", — раздался крик со стороны демократической стороны Конгресса.
Кроме того, несколько демократов держали плакаты с надписью "Маск крадет".
Трамп же, обращался к ним напрямую, а республиканцы стоя поддерживали его аплодисментами.
Напомним, что вначале начала выступления, конгрессмен-демократ Эл Грин не один раз пытался прервать речь Трампа, за что его вывели из зала.
Также отметим, что полное выступление Трампа вы можете посмотреть по этой ссылке.
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