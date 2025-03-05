Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Демократы показывают, что Трамп лжет выступая в Конгрессе arrow

Демократы показывают, что Трамп лжет выступая в Конгрессе

5 марта 2025 04:46
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Трамп выступает в Конгрессе — демократы держат таблички, утверждая, что он лжет
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Во время выступления президента США Дональда Трампа в Конгрессе, представители Демократической партии утверждают, что он лжет. В частности, они держат небольшие таблички с надписью "Ложь".

Об этом сообщает Associated Press.

Читайте также:

Демократы считают, что Трамп врет

Отметим, что демократы при каждом случае, когда Трамп хвастается своими достижениями, держат таблички с надписью "Ложь".

"Лож за ложью", — раздался крик со стороны демократической стороны Конгресса.

Кроме того, несколько демократов держали плакаты с надписью "Маск крадет".

Трамп же, обращался к ним напрямую, а республиканцы стоя поддерживали его аплодисментами.

Напомним, что вначале начала выступления, конгрессмен-демократ Эл Грин не один раз пытался прервать речь Трампа, за что его вывели из зала.

Также отметим, что полное выступление Трампа вы можете посмотреть по этой ссылке.

США Дональд Трамп Конгресс Белый дом Демократическая партия Америка
Реклама
Реклама
Реклама