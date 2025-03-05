Трамп выступает в Конгрессе — демократы держат таблички, утверждая, что он лжет

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Во время выступления президента США Дональда Трампа в Конгрессе, представители Демократической партии утверждают, что он лжет. В частности, они держат небольшие таблички с надписью "Ложь".

Об этом сообщает Associated Press.

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Отметим, что демократы при каждом случае, когда Трамп хвастается своими достижениями, держат таблички с надписью "Ложь".

"Лож за ложью", — раздался крик со стороны демократической стороны Конгресса.

Кроме того, несколько демократов держали плакаты с надписью "Маск крадет".

Трамп же, обращался к ним напрямую, а республиканцы стоя поддерживали его аплодисментами.

Напомним, что вначале начала выступления, конгрессмен-демократ Эл Грин не один раз пытался прервать речь Трампа, за что его вывели из зала.

Также отметим, что полное выступление Трампа вы можете посмотреть по этой ссылке.