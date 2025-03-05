Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Демократы не встали во время выступления — что сказал Трамп arrow

Демократы не встали во время выступления — что сказал Трамп

5 марта 2025 06:15
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Трамп заявил, что демократы стояли за другую страну во время его выступления
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В то время, когда президент США Дональд Трамп выступал в Конгрессе США, демократы не вставали в отличие от республиканцев. После своей речи, когда американский лидер уже уходил, то сказал, что демократы "стояли за другую страну".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Читайте также:

Что Трамп сказал о демократах

"Демократы не вставали во время моей речи, потому что они стояли за другую страну", — сказал Трамп после своего выступления, когда отправлялся к выходу из зала Конгресса.

Напомним, что в начале выступления конгрессмен-демократ Эл Грин пытался перебить Трампа. За это охрана вывела его из зала.

Позже, по мере того, что заявлял Трамп, демократы поднимали таблички с надписью "Ложь".

США Дональд Трамп Конгресс выступление Демократическая партия Америка
Реклама
Реклама
Реклама