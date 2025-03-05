Трамп заявил, что демократы стояли за другую страну во время его выступления

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

В то время, когда президент США Дональд Трамп выступал в Конгрессе США, демократы не вставали в отличие от республиканцев. После своей речи, когда американский лидер уже уходил, то сказал, что демократы "стояли за другую страну".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Белого дома.

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"Демократы не вставали во время моей речи, потому что они стояли за другую страну", — сказал Трамп после своего выступления, когда отправлялся к выходу из зала Конгресса.

Напомним, что в начале выступления конгрессмен-демократ Эл Грин пытался перебить Трампа. За это охрана вывела его из зала.

Позже, по мере того, что заявлял Трамп, демократы поднимали таблички с надписью "Ложь".