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Некоторые страны уже встретили Новый год — во сколько отмечают

31 декабря 2024 13:11
Аркадий Пастула - Редактор
Когда страны мира встречают Новый год — расписание празднований
Семья празднует Новый год. Фото иллюстративное: Pexels
Аркадий Пастула - Редактор

Некоторые страны мира уже встретили Новый год 2025. Однако для украинцев праздник наступит в ночь с 31 декабря на 1 января, в 00:00. Кроме того, существуют исключения — восемь стран мира встречают Новый год в другой день.

Новини.LIVE рассказывают, во сколько страны мира отмечают Новый год.

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Новый год в разных странах мира

В 12:00 праздник начали отмечать жители островов Лайн и Кирибати. Позднее всего Новый год наступит для жителей Самоа — в 13:00 1 января.

Также в 13:00 праздник встретили в Новой Зеландии и Фиджи, а уже через час празднование начнут на Камчатке и Маршалловых островах.

 

С 14:00 до 15:00 Новый год будут отмечать в разных регионах Австралии, после чего праздник перейдет в Южную и Северную Корею, а также Японию.

В 18:00 Новый год встретят Китай, Малайзия, Филиппины и остров Бали, а Индонезия присоединится к празднованию в 19:00.

В 20:00 будут праздновать в Бангладеше и Шри-Ланке, а уже через 15 минут — в Непале.

В 20:30 Новый год наступит в Индии, а через полчаса его встретят в Туркменистане, Узбекистане, Пакистане, Кыргызстане и на Мальдивах.

Празднование Нового года
Бенгальский огонь. Фото: Pexels

Афганистан начнет празднование в 21:30, а Армения, Азербайджан, Грузия и ОАЭ — в 22:00.

А уже в 00:00 праздник начнется в Украине, а также в Молдове, Греции, Турции, Израиле, Румынии и Финляндии.

А потом каждый час Новый год будет шагать по миру — сначала его будут встречать страны Центральной и Западной Европы, включая Францию, Германию, Италию, Испанию и Норвегию, а затем — Великобритания и Португалия.

Блюда на Новый год
Праздничный стол. Фото: Pexels 

В 04:00 праздник начнется в Бразилии, после чего его будут отмечать в восточной Канаде и на Карибских островах.

А в 07:00 Новый год будут отмечать в Соединенных Штатах Америки и столице Канады.

Напомним, Новини.LIVE писали, когда отмечают Новый год в разных странах мира. В частности, праздник в Таиланде будет с 13 по 15 апреля.

Также мы рассказывали, какими способами можно загадать желание на Новый год, чтобы это точно подействовало.

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