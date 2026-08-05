Датская принцесса Изабелла приступила к военной службе и отказалась от пособий

Принцесса Дании Изабелла. Фото: Мадс Клаус Расмуссен/Ritzau Scanpix via REUTERS

Старшая дочь короля Дании Фредерика X стала первой женщиной в истории датской монархии, поступившей на службу в вооруженные силы. Таким образом, 19-летняя принцесса Изабелла приступила к 11-месячной срочной службе, официально отказавшись при этом от финансового обеспечения и заработной платы на общую сумму около 40 тысяч долларов.

Об этом сообщает датское СМИ Nine, передает Новини.LIVE.

Датская принцесса пошла служить в армию и даже не хочет получать денежные выплаты

В понедельник, 3 августа, 19-летняя принцесса Изабелла самостоятельно приехала на черном внедорожнике в казармы Гвардейского гусарского полка, расположенные к западу от Копенгагена в городе Слагельсе.

Дочь короля Фредерика X и королевы Марии официально поступила на службу в армию буквально через несколько недель после окончания школы и недолгих летних каникул. Отныне её ждёт типичный график новобранца: подъём в 6:00 утра, строевая подготовка, проверка общежитий, завтрак и ежедневные тренировки.

Королевский двор Дании еще в апреле объявил о намерении принцессы пойти на военную службу и при этом подтвердил ее отказ от каких-либо государственных выплат на период службы.

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Отмечается, что стандартная ежемесячная зарплата призывника в Дании составляет чуть более 9000 крон (около 2000 долларов), а ежедневные суточные — 277 крон (примерно 60 долларов). Таким образом, за 11 месяцев Изабелла недополучит 20 тысяч долларов зарплаты и ещё 19 тысяч долларов необлагаемых налогом средств на проживание.

Своё решение отказаться от денег Изабелла обосновала примером поступка старшего брата. Кронпринц Кристиан поступил на военную службу в начале 2025 года и также не получал военной пенсии. Наследник престола проходил подготовку в тех же казармах в Слагельсе, а в июне получил звание лейтенанта. С августа он переходит в Королевскую лейб-гвардию в казармах Хевельте, где будет командовать взводом срочников.

Но совсем без денег принцесса не останется. Все её расходы будут покрывать родители-монархи, личный бюджет которых на 2025 год, согласно официальной отчётности, превышает 17,2 миллиона крон (около 4 миллионов долларов).

Изабелла вошла в историю как первая женщина из датской королевской семьи, проходящая срочную службу.Ранее в вооруженные силы призывали исключительно мужчин, из-за чего ее бабушка, королева Маргрете II, в юности была вынуждена записаться в Женский летный корпус.

Впрочем, из-за военной напряжённости в Европе Дания ввела и женский призыв. Если раньше совершеннолетние девушки могли служить только в качестве добровольцев, то теперь армия сначала набирает желающих, а нехватку кадров компенсирует с помощью лотереи. Одновременно с этим общий срок службы увеличили с четырёх до 11 месяцев.

Новини.LIVE ранее отмечали, что в НАТО неоднократно призывали союзников уделять больше внимания и средств безопасности стран. На этом фоне Североатлантический альянс переформатировал миссию Baltic Air Policing, расширив полномочия пилотов истребителей, которым теперь разрешено не просто сопровождать воздушные суда нарушителей, но и ликвидировать опасные объекты в случае реальной угрозы.

Кроме того, на фоне обострения глобальной ситуации в сфере безопасности руководство блока подчеркивает насущную необходимость ускоренного перевооружения стран-участниц: генеральный секретарь НАТО Марк Рютте публично назвал Россию, Китай, КНДР и Иран ключевыми вызовами для безопасности организации, призвав союзников срочно наращивать собственный оборонный потенциал.