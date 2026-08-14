Жертвы среди гражданского населения в Украине в июле 2026 года: данные и статистика

Спасатели выносят тело погибшего человека после атаки РФ на Запорожье. Фото: REUTERS/Stringer

Масштабные российские атаки в июле 2026 года привели к гибели по меньшей мере 437 гражданских украинцев, ещё 2610 человек получили ранения. Число убитых мирных жителей оказалось рекордным с мая 2022 года. Больше всего при этом пострадали жители четырёх городов и областей: Киева, Херсона, Запорожья и Сум. Вместе с тем в ООН не могут подсчитать точное количество жертв на временно оккупированных территориях.

Такую статистику представили в ООН, передает Новини.LIVE.

Россия убила в Украине обстрелами рекордное количество гражданских лиц в течение июля

Усиление Россией обстрелов в июле 2026 года привело к существенному росту потерь среди гражданского населения Украины. Число погибших достигло 437 человек, а раненых — 2610. Это самый высокий показатель месячной смертности среди мирного населения с мая 2022 года. Для сравнения: в июне 2026 года было известно о 298 погибших и 2041 раненом, а в июле 2025 года эти цифры составляли 312 и 1482 человека соответственно.

Таким образом, по сравнению с предыдущим месяцем число жертв выросло на 30%, а по сравнению с прошлым годом — на 70%. Особенно тяжелыми последствия оказались для детей: в июле было известно о 17 погибших и 166 раненых, что является самым высоким показателем с апреля 2022 года.

Какие виды российского оружия чаще всего убивали мирных жителей

Наибольшую долю потерь вызвало применение дальнобойного вооружения, такого как ракеты и ударные беспилотники. На них приходится 38% всех случаев (183 убитых и 967 раненых), причем большинство этих атак пришлось на городские центры, расположенные далеко за линией фронта. В то же время авиационные бомбардировки привели к гибели 105 человек и ранениям 753 человек. Управляемые авиабомбы стали второй по масштабу угрозой, а общее количество пострадавших от авиабомб выросло на 143% по сравнению с июньскими показателями (45 погибших и 308 раненых).

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В прифронтовых зонах резко возросла активность малолитражных дронов. В результате их применения погибли 111 гражданских лиц и 710 получили ранения, что составляет 27% от общего числа жертв за месяц и является абсолютным максимумом для этого типа оружия с 24 февраля 2022 года.

Российские атаки унесли жизни и ранили мирных жителей в 14 регионах Украины и в Киеве. Больше всего пострадавших зафиксировано в столице, где погибли 54 человека и 202 получили ранения. В Херсоне жертвами обстрелов стали 34 человека, ещё 424 получили травмы. В Запорожье погибли 27 жителей и 280 получили ранения, а в Сумах — 20 погибших и 152 раненых.

В число подтвержденных данных также входят 25 погибших и 50 раненых на временно оккупированных территориях Украины. Однако из-за жестких ограничений и недостатка общедоступной информации со стороны РФ реальные масштабы потерь среди мирного населения в оккупированных регионах, скорее всего, значительно выше.

Россия наносит удары по логистике Украины и объектам инфраструктуры

Параллельно Россия наносила удары по критической и логистической инфраструктуре. Вооруженные силы Украины в ответ не менее 31 раза нанесли удары по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в оккупированном Крыму. В ООН отметили, что в июне таких атак было 12, что привело к плановым и аварийным отключениям электроэнергии на полуострове. Российские войска, со своей стороны, продолжали атаковать украинскую энергосистему.

Кроме того, возросла интенсивность российских атак на портовую инфраструктуру и гражданский флот в Николаевской и Одесской областях. Зафиксировано как минимум 39 подобных атак, из которых не менее 20 пришлось непосредственно на морские суда. Помимо разрушений портовых сооружений и повреждений кораблей, эти удары унесли жизни 19 работников портов и членов экипажей, а ещё 25 человек получили ранения. Атаки нанесли серьезный удар по международной торговле и экспорту агропродукции через Чёрное море.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, предстоящий отопительный сезон грозит новыми вызовами для отечественного энергосектора: под прицелом России оказались газовые месторождения в Полтавской и Харьковской областях вместе с европейскими коридорами поставок.

Ситуацию в воздушном пространстве осложняет усиленное сотрудничество Москвы с Пхеньяном, следствием которого стало размещение в Воронежской области дивизиона КНДР с шестью установками для запуска ракет KN-23 и KN-24. Россия всё чаще использует при обстрелах северокорейское оружие.

Параллельно масштабные атаки подрывают стабильность аграрного и перерабатывающего секторов, выведя из строя почти 20% отечественных мощностей по производству хлеба. Многие комбинаты из-за прямых попаданий и уничтожения линий понесли очень серьёзные потери и полностью прекратили работу.