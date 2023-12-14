Вступление Украины в ЕС и помощь от США: интервью с Подоляком

Советник главы ОП Михаил Подоляк. Фото: Hennadii Minchenko/Ukrinform

Станет ли Украина членом ЕС, получит ли новую финансовую помощь от США в размере $61 млрд и почему мир и даже уже украинцы начинают уставать от войны — в блиц-интервью Новини.LIVE рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Почему такой сложный процесс переговоров о вступлении Украины в ЕС и удастся ли преодолеть вето венгерского премьера Виктора Орбана?

— Этот процесс не сложный, просто все хотят использовать момент политических дискуссий и получить некоторые дивиденды. В данном случае Венгрия ведет себя откровенно открыто и говорит, что вот мы готовы согласиться с правилами вступления Украины, но хотим получить за это что-то.

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Это нормальное поведение, это практически и прагматично и, в принципе, любые национальные правительства себя так и ведут. Другой вопрос, что мы с вами удивлены, потому что у нас война. Если бы ее не было, тогда это выглядело бы иначе.

Встреча Владимира Зеленского и премьера Венгрии Виктора Орбана. Фото: AFP

Но, между тем, зафиксируем: Европейская комиссия четко сказала, что Украина выполняет свою работу по реформированию трех секторов: справедливость (судебная и правоохранительная системы), дерегуляция и все, что касается антикоррупции. То есть Еврокомиссия зафиксировала, что Украина двигается вперед. Это первое.

Второе: с учетом войны, очевидно, что Европа не будет полноценной, если в ее составе не будет всех других стран, кроме РФ.

То есть они должны завершить исторический процесс объединения Европы. Это стратегическое видение, сегодня полностью изменившее европейские элиты. Европа понимает, если Украина будет где-то сама по себе и не будет получать необходимой поддержки за счет политических сигналов, военной, финансовой и другой, то Россия будет доминировать завтра в Европе и Европы в таком виде не будет.

Они понимают это. Просто некоторые страны хотят использовать этот момент для получения определенных личных дивидендов. То есть смотрят немного ситуативно, а не стратегически.

ЕС разблокировала замороженных 10 млрд евро для Венгрии. Когда Украина получит "да" — сейчас или в марте?

— Дискуссии будут идти сегодня и завтра. Это демократический процесс, потому что они должны получить коллегиальное решение. Входящие в ЕС страны должны принять для себя концепцию расширения.

Саммит Украины ЕС. Фото: ОП

И не только для Украины. Есть еще Молдова, Босния, Герцеговина, отдельно будет Грузия, потому что к ним есть определенные замечания.

Но еще раз подчеркиваю: это исторический процесс и он необратим. Все, что касается объединения Европы, необратимо.

Европейские элиты на сегодняшний день совсем иначе смотрят на субъектность Украины и не на субъектность РФ. Они не воспринимают Россию как партнера, к которому можно вернуться.

А это значит, что они хотят закольцевать Европу и сделать ее действительно устойчивой к любым доминантным попыткам влиять на ЕС. Поэтому мы с вами получим все, что нам нужно. Дождемся выводов сегодняшних переговоров.

Еще одна сложность для Украины — получение западной военной помощи, прежде всего от США и ЕС. Учитывая это, в какой точке мы находимся сейчас?

— В положительной. Давайте возьмем США, есть ясное понимание и среди демократов, и республиканцев, что Россия должна проиграть эту войну. Другой вопрос — сложные политические дискуссии, чтобы повысить свои шансы одержать победу. Это очевидно. Поэтому они используют их много, в том числе относительно миграционной политики США.

Президент США Джо Байден. Фото: Mark Makela

Я не считаю, что мы можем как-то проиграть, потому что нам не помогут наши партнеры. Это будет проигрыш глобального лидерства демократии как таковой и, соответственно, доминирования авторитарной России, к которой присоединятся многие другие страны.

Поэтому цена 61 млрд, если мы говорим о США, это цена на сегодня. Завтра она может составлять 600 млдр и это только на свою безопасность. Еще и самим ее опекать.

Сегодня можно решить вопрос архитектуры безопасности за счет того, что Украина уже в войне, и она может окончательно уничтожить потенциал доминирования РФ.

То есть вы настроены положительно на получение военной помощи от США?

– Это не то, что я так настроен. Это объективный исторический процесс: вы либо выигрываете фундаментальную войну, которую мы сегодня имеем в восточной Европе, либо проигрываете. И тогда вы постепенно теряете влияние на глобальный политический процесс.

Мне как-то сложно представить, что цена в 61 млрд для США — это не цена их глобального лидерства. То есть они готовы отказаться от страны, которая доминирует в мире, которая занимается правилами поведения в мире...

А они, кстати, начали хрупкий диалог с Китаем, например уже без РФ. Разве 60 млрд могут помешать для продолжения этого доминирования в мире? Это будет удивительно.

Усталость от войны прослеживается как на Западе, так и в Украине.

— Опять же это нормальный процесс. Человек не может постоянно жить в вау-эффекте "мы готовы, мы будем идти вперед" и тд. В войне есть разные этапы. Сейчас у нас сложный, очень сложный этап — психоэмоциональная усталость очевидна. Но есть ли у нас какое-нибудь другое решение, кроме как идти дальше?

Если мы будем постоянно говорить, что устали, что у нас нет сил идти дальше, и если мы будем готовы остановиться... А Россия остановится?

Нет, и, кстати, она только усиливается.

– Конечно. Поэтому когда мы сегодня внутренне говорим, что находимся в депрессивном состоянии, мы ожидали других результатов от наступления... Да, ожидали, но это большая война и большая ресурсная страна, которую нужно убрать из глобальной шахматной доски. И когда Россия слышит дискуссию, что мы устали, видит все эти публикации в западных медиа, она наоборот мотивирована и начинает увеличивать свое давление.

Поэтому это время мы должны пережить, проговаривая это с нашими людьми. Объяснять, что других сценариев, кроме дойти до финала в этой войне, у нас нет. Это как маятник Фуко (математический маятник - ред.) — на определенном этапе мы пойдем вверх и сможем дойти до финала, несмотря на ту цену, которую мы платим.