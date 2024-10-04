Графики отключения света 5 октября от Укрэнерго

Будет ли свет — в Укрэнерго обратились к украинцам с важной просьбой
В субботу, 5 октября, графики отключения электроэнергии в Украине не будут применяться. В настоящее время в энергосистеме сохраняется стабильная ситуация.
Об этом сообщают пресс-службы Укрэнерго в Telegram.
Графики отключения света 5 октября
Если ситуация в энергосистеме изменится и ограничения все же придется применять, об этом сообщат дополнительно.
"Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами в дневные часы — с 10:00 до 16:00", — призвали украинцев в Укрэнерго.
Где можно посмотреть график отключения света
Чтобы точнее узнавать информацию о веерных отключениях, можно проверить свой адрес по ссылкам:
- Киев
- Киевская область
- Черкасская область
- Кировоградская область
- Херсонская область
- Запорожская область
- Днепропетровская область
- Полтавская область
- Харьковская область
- Сумская область
- Черниговская область
- Винницкая область
- Одесская область
- Николаевская область
- Житомирская область
- Хмельницкая область
- Тернопольская область
- Черновицкая область
- Ровенская область
- Волынская область
- Львовская область
- Ивано-Франковская область
- Закарпатская область
- Донецкая область
Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, как долго не будет ограничений света в Украине. Он сделал прогноз, основываясь на погоде и условии отсутствия масштабных российских атак.
Ранее мы писали, что украинцам нужно защитить свою технику из-за вероятных скачков напряжения во время новых отключений. Желательно не только отключать телевизор, холодильник, бойлер и другую технику из розеток, но и установить реле напряжения.
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