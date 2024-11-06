Может ли Украина рассчитывать на поддержку республиканцев — ответ Чернева

Народный депутат Егор Чернев. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Соединенных Штатах Америки завершились выборы, где победу на пост президента страны одержал Дональд Трамп, а в Сенате США Республиканская партия одержала большинство. В "Слуге народа" считают, что причин для волнений нет.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Егор Чернев, передает корреспондент Новини.LIVE.

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Егор Чернев заявил, что Офис Президента пытался "держать баланс" в политике с демократами и республиканцами.

"Из того, что я слышал от республиканцев, но в Конгрессе республиканцев, никакой трагедии или никакой проблемы нет. Если мы говорим об умеренных республиканцах, которые поддерживают Украину, Конгресс разделяется на три части — те, кто поддерживают, те, кто не поддерживают, и те, кто посредине, кто колеблются", — сказал он.

В частности, даже те, кто колебался среди республиканцев, голосовали за помощь Украине по-разному: кто-то "за", а кто-то "против".

"Нам удавалось убеждать их, почему стоит поддерживать Украину. Вместе с тем вот это более радикальное крыло в принципе не хотело видеть аргументов", — сказал Чернев.

Также, по мнению политика, некоторые республиканцы принципиально не хотят менять позицию исключительно из-за того, что благодаря ей и построили свою политическую карьеру. Несмотря на это, Украина планомерно выстраивала дипломатические отношения как с республиканцами, так и с демократами, подытожил Чернев.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах США и заявил, что ожидает эпоху "сильных решений Америки".

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