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Чернев объяснил, какой была стратегия Трампа на выборах

6 ноября 2024 12:08
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Результаты выборов в США — Чернев раскрыл секрет победы Трампа
Народный депутат от "Слуги народа" Егор Чернев. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Как будет действовать новоизбранный президент США Дональд Трамп, пока никто не знает. Политик сознательно избрал стратегию неопределенности.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Егор Чернев, передает корреспондент Новини.LIVE.

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Чернев считает, что в Конгрессе США усилятся позиции сторонников слогана "Сделаем Америку большой снова" (MAGA) и трампистов, однако окончательная политика по Украине пока остается под вопросом.

"Мы обсуждали с республиканцами, как понять Трампа, который сегодня говорит одно, а завтра называет Путина сильным лидером. Они отметили, что Трамп умышленно выбрал стратегию неопределенности в своей кампании, чтобы каждый мог услышать то, что ему близко, и проголосовать за это" , — сказал нардеп.

Ранее Чернев заявил, что офис президента пытался "держать баланс" в политике с демократами и республиканцами.

Напомним, Трамп второй раз выиграл президентские выборы в США, набрав 270 голосов. Он стал 47 президентом Америки.

Дональд Трамп Слуга народа США выборы в США 2024 Республиканская партия

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