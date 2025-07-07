Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Из-за аварии на железной дороге задержаны более десяти поездов

Из-за аварии на железной дороге задержаны более десяти поездов

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2025 08:38
В Хмельницкой области оборвана контактная сеть - поезда идут с опозданием
Вагон поезда. Фото иллюстративное: Укрзализныця

Утром 7 июля Укрзализныця сообщила о задержках ряда пассажирских поездов из-за обрыва контактной сети в Хмельницкой области. Авария произошла на двухпутном перегоне, где сейчас движение осуществляется только по одному пути. Бригады уже работают над восстановлением полноценного электроснабжения.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Реклама
Читайте также:

Какие рейсы поездов задерживаются из-за аварии

По состоянию на 07:00 задержки фиксируются на таких направлениях:

  • Поезд №144/142 Рахов, Ивано-Франковск — Сумы, Чернигов: +1 час 44 мин
  • №22/104 Львов — Харьков, Краматорск: +3 ч 16 мин
  • №74 Перемышль — Харьков: +2 ч 51 мин
  • №81 Киев — Чоп: +2 ч 20 мин
  • №705 Киев — Перемышль: +2 ч 50 мин
  • №12 Львов — Одесса: +2 ч 23 мин
  • №11 Одесса — Львов: +1 ч 46 мин
  • №59/57 Киев — Ужгород, Ясиня: +2 ч 20 мин
  • №26/136 Одесса — Ясиня, Черновцы: +2 ч 12 мин
  • №25/135 Ясиня, Черновцы — Одесса: +1 ч 13 мин
  • №58/60 Ужгород, Ясиня — Киев: +1 ч 9 мин
  • №89/125/129 Полтава, Киев — Перемышль, Мукачево: +19 минут

В Укрзализныце отмечают, что поезда уже сокращают отставание от графика. У пассажиров просят прощения за неудобства и уверяют, что работы продолжаются без замедлений.

Напомним, недавно компания Укрзализныця сообщила, что в некоторых поездах добавили еще несколько вагонов для женского купе.

Также читайте, как самостоятельно проверить, задерживается ли поезд Укрзализныци.

Укрзализныця авария транспорт поезда поезд
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации