В Хмельницкой области оборвана контактная сеть - поезда идут с опозданием

Вагон поезда. Фото иллюстративное: Укрзализныця

Утром 7 июля Укрзализныця сообщила о задержках ряда пассажирских поездов из-за обрыва контактной сети в Хмельницкой области. Авария произошла на двухпутном перегоне, где сейчас движение осуществляется только по одному пути. Бригады уже работают над восстановлением полноценного электроснабжения.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

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По состоянию на 07:00 задержки фиксируются на таких направлениях:

Поезд №144/142 Рахов, Ивано-Франковск — Сумы, Чернигов: +1 час 44 мин

№22/104 Львов — Харьков, Краматорск: +3 ч 16 мин

№74 Перемышль — Харьков: +2 ч 51 мин

№81 Киев — Чоп: +2 ч 20 мин

№705 Киев — Перемышль: +2 ч 50 мин

№12 Львов — Одесса: +2 ч 23 мин

№11 Одесса — Львов: +1 ч 46 мин

№59/57 Киев — Ужгород, Ясиня: +2 ч 20 мин

№26/136 Одесса — Ясиня, Черновцы: +2 ч 12 мин

№25/135 Ясиня, Черновцы — Одесса: +1 ч 13 мин

№58/60 Ужгород, Ясиня — Киев: +1 ч 9 мин

№89/125/129 Полтава, Киев — Перемышль, Мукачево: +19 минут

В Укрзализныце отмечают, что поезда уже сокращают отставание от графика. У пассажиров просят прощения за неудобства и уверяют, что работы продолжаются без замедлений.

Напомним, недавно компания Укрзализныця сообщила, что в некоторых поездах добавили еще несколько вагонов для женского купе.

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