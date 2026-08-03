Бывший сотрудник ЦРУ: у России может не хватить оружия для новой мобилизации

Военные РФ. Фото: российские СМИ

Кристина Павлова редактор ленты новостей

Российский диктатор Владимир Путин теоретически может объявить всеобщую мобилизацию, однако Кремль может столкнуться с нехваткой оружия и техники для новых военнослужащих, а само решение станет крайне непопулярным среди населения.

Об этом бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ Гленн Корн заявил в интервью Новини.LIVE.

Почему Кремль избегает полной мобилизации

По словам Корна, сама возможность призвать сотни тысяч человек не означает, что Россия способна эффективно использовать их на фронте.

«Можно призвать сотни тысяч людей, но если им нечем воевать, нет достаточного количества оружия, боеприпасов или техники для переброски, такая мобилизация практически теряет смысл. Более того, она может даже оказаться контрпродуктивной», — пояснил он.

Бывший сотрудник ЦРУ также подчеркнул, что всеобщая мобилизация станет серьезным политическим вызовом для Кремля. По его мнению, именно поэтому Путин уже несколько лет пытается избежать такого шага.

«Очень многие россияне не хотят отправлять своих сыновей и дочерей на войну и сами не хотят воевать. Мы помним, как после начала полномасштабного вторжения сотни тысяч людей просто бежали из России», — отметил Корн.

Почему Москва и Санкт-Петербург остаются в стороне

Корн считает, что Кремль сознательно не проводит масштабную мобилизацию в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах, где уровень жизни выше, а население менее готово участвовать в войне.

Вместо этого Россия активно мобилизует жителей отдаленных регионов и представителей национальных меньшинств, а также привлекает к боевым действиям северокорейских военных и вербует иностранцев.

«Все это только для того, чтобы как можно дольше не мобилизовывать жителей Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных российских городов», — подытожил эксперт.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил: Путин готовится к новой волне мобилизации, однако не объявляет о ней открыто, поскольку боится реакции российского общества. По словам главы государства, Кремль может попытаться призвать от 300 до 500 тысяч человек после выборов в Госдуму РФ.

Также Новини.LIVE писали, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал предстоящую зиму последним шансом для Кремля сломить Украину военным путем. Он подчеркнул, что дальнейшая поддержка Киева со стороны партнеров имеет ключевое значение для срыва российских планов.