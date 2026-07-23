Ткаченко стал новым главой Киевской областной государственной администрации.

Тимур Ткаченко. Фото: Telegram Тимура Ткаченко

В среду, 22 июля, Кабмин Украины принял решение об увольнении и продлении полномочий ряда чиновников в правительстве. При этом были приняты решения и на региональном уровне, в частности в отношении Тимура Ткаченко.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом в Telegram сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Что известно о решении Кабмина

По словам Тараса Мельничука, Кабмин одобрил кандидатуру Тимура Ткаченко на должность главы Киевской областной военной администрации. Ранее, как известно, руководителем областной военной администрации был Николай Калашник.

Что касается Ткаченко, решение было принято на заседании правительства. Отметим, что ранее Тимур Ткаченко был начальником Киевской городской военной администрации, но недавно его уволили с этой должности.

Другие решения Кабмина

По итогам заседания правительство приняло и ряд других решений. В частности, одобрено увольнение:

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Анатолия Рысцова с должности председателя Богодуховской РГА Харьковской области;

Александра Борнякова с должности первого заместителя министра цифровой трансформации Украины;

Сергея Науменко с должности заместителя министра внутренних дел.

В то же время, в связи с переименованием Министерства экономики и сельского хозяйства Украины, свою работу продолжат:

Александр Циборт на должности заместителя министра экономики и окружающей среды Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

Андрей Пивоваров на должности государственного секретаря Министерства экономики и окружающей среды Украины.

Кроме того, в связи с переименованием вышеупомянутого министерства на должностях заместителей министра экономики и окружающей среды Украины продолжают работать:

Анна Артеменко;

Денис Башлик;

Киндратив Виталий;

Краснолуцкий Александр;

Марчак Дарья;

Овчаренко Ирина;

Перелигин Егор;

Петрук Виталий.

Изменения также коснулись и переименования Министерства развития общин и территорий Украины. Так, было решено, что на должностях заместителей министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины продолжают работать:

Балест Алексей;

Денисюк Марина;

Дубогриз Евгений;

Кашуб Андрей;

Ковальчук Константин;

Козловская Наталья;

Рыбченко Артем;

Рябикин Алексей.

При этом Сергей Билецкий продолжит работать в должности государственного секретаря Министерства восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины.

Пост Мельничука. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский принял решение об увольнении Тимура Ткаченко с должности начальника КГВА на прошлой неделе, 16 июля. В частности, на сайте президента появился соответствующий приказ.

Также мы писали, что в КГВА уже появился временный руководитель. Обязанности начальника КМВА исполняет первый заместитель Андрей Ткачев.