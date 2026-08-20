Хлань заявил о неформальных платежах за место службы в ВСУ

Украинский военнослужащий на фронте. Фото: 38-я ОБрМП

В Вооруженных силах существует скрытая коррупционная система неформальных расценок за распределение мест несения службы и возможность избежать службы на передовой. Чем дальше от фронта хочет воевать боец, тем большую сумму он должен заплатить. В то же время из-за коррупции из миллионного войска на передовой без ротации постоянно воюют лишь около 100 тысяч бойцов.

Об этом заявил бывший народный депутат Украины VIII созыва, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в эфире Вечір.LIVE.

Сергей Хлань заявил о коррупции внутри армии за "выгодные" места на фронте

По словам политика, в армии сформировалась система неформальных выплат, где стоимость услуги напрямую зависит от желаемого места прохождения службы и начисления денежного довольствия.

"Что касается ротации, то ТЦК — это часть Сухопутных войск, военные тоже, но это отдельный бизнес. Там ещё есть целый, опять же, такой бизнес, где ты находишься, на какой линии фронта. Чтобы не ехать на передовую, ты находишься во второй линии, это стоит столько-то денег. Чтобы сидеть в тылу в штабе, это стоит другие деньги", — отметил Хлань.

Он добавил, что отдельные тарифы предусмотрены и для тех, кто стремится получать дополнительные выплаты без непосредственного участия в боях: "Чтобы тебе начисляли боевые, ты находишься посередине — это еще другие деньги. Это опять такой прайс, который до сих пор действует в Вооруженных Силах Украины, чтобы не попадать на первую линию".

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Политик подчеркнул, что следствием существования таких теневых тарифов является отсутствие замен для бойцов на первой линии обороны.

"Если посмотреть даже на статистику, то можно увидеть, сколько из общего числа мобилизованных фактически находится на первой линии фронта. Это всего лишь единицы, и они находятся там без ротации. Имея миллионную армию, мы держим 100 тысяч человек просто без смены, без ротации. О чем это говорит? Это говорит о том, что существует коррупция", — подчеркнул Сергей Хлань.

Ранее Новини.LIVE писали о том, что глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко при подведении итогов работы антикоррупционного блока за первое полугодие 2026 года констатировал отсутствие снижения числа правонарушений в этой сфере. По его оценке, масштабы коррупции среди представителей высшей власти страны только усилились.

В то же время громкий скандал вокруг противоправных действий в Береговском районном ТЦК в Закарпатье привел к кадровым решениям в отношении руководителя областного военкомата. Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что там были выявлены массовые случаи вымогательства взяток и безосновательного аннулирования права на отсрочку для 130 граждан.