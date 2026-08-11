Бывшего президента Сирии Башара Асада приговорили к смертной казни

Бывший президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад в Москве. Фото: российские СМИ

Александр Шорохов Редактор

11 августа сирийский суд вынес максимально суровый приговор бывшему диктатору Башару Асаду и его ближайшим родственникам, которые долгое время удерживали власть в стране. Специальный трибунал признал бывших высокопоставленных чиновников виновными в массовых расправах над собственным населением во время многолетнего вооруженного конфликта. Главные виновники трагедии скрываются от правосудия за рубежом, однако приговор уже вступил в законную силу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на публикацию международной новостной службы Euronews.

Приговор диктатору

Судебный процесс завершился полным удовлетворением всех обвинений со стороны прокуратуры в отношении высшего генералитета бывшего режима.

Руководители страны несут ответственность за начало кровавой гражданской войны, унесшей жизни около полумиллиона человек и вынудившей миллионы семей покинуть свои дома.

Сирийский суд во вторник заочно приговорил свергнутого сирийского диктатора Башара Асада к смертной казни за преступления против человечности и военные преступления. Такое же суровое наказание заочно получил его младший брат Махер Асад, а вот двоюродный брат Атеф Наджиб заслушал решение лично в зале заседаний.

Бывшего бригадного генерала Атефа Наджиба признали виновным в кровавом подавлении первых мирных протестов в провинции Даръа ещё в 2011 году.

Бегство в Москву

Сам бывший президент вместе с ближайшим окружением успел покинуть территорию страны. Башар и Махер Асады бежали в Россию после того, как в декабре 2024 года повстанцы вошли в Дамаск, положив конец войне в стране.

В настоящее время новые власти пытаются добиться выдачи международных преступников, однако Москва продолжает укрывать беглецов на своей территории.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, в апреле этого года президент Украины Владимир Зеленский совершил первый официальный визит в Сирию, где провел переговоры с новым президентом страны Ахмедом аш-Шараа в Дамаске.

Также мы сообщали, что Украина и Сирия вновь откроют посольства в Киеве и Дамаске. Кроме того, главы МИД Украины и Сирии обсудили сотрудничество в гуманитарной и образовательной сферах. В настоящее время в Украине учились и продолжают учиться многие сирийские студенты.