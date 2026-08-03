Буданов: Украина переходит от просьб о помощи к совместному производству оружия

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Александр Шорохов Редактор

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов принял участие в ежегодном совещании руководителей зарубежных дипломатических представительств. Он призвал дипломатов сосредоточить усилия на обеспечении Сил обороны вооружением и построении долгосрочных экономических отношений на международной арене. Главной задачей для миссий остается поставка ракет-перехватчиков для защиты воздушного пространства и оружия для фронта.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление руководителя Офиса Президента Украины Кирилла Буданова.

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